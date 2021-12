Vor dem Bundesratsentscheid – Das Doppelspiel der Grünen bei Corona Öffentlich fordert Grünen-Präsident Balthasar Glättli viel schärfere Corona-Massnahmen. Nicht öffentlich werden diese von grünen Nationalrätinnen torpediert. Markus Häfliger

Balthasar Glättli, Präsident der Grünen, kämpft für einen neuen Teil-Shutdown – und gegen Widerstand in seiner eigenen Fraktion. Foto: Beat Mathys

Balthasar Glättli, Präsident der Grünen, geht in der fünften Corona-Welle hart ins Gericht mit dem Bundesrat. Anfang Dezember sprach Glättli auf Twitter von «Regierungsversagen». Und jetzt, da der Bundesrat neue Corona-Massnahmen in eine Konsultation geschickt hat, findet Glättli dies «viel zu spät» und zu zaghaft. Der Bundesrat, so raunt Glättli auf Twitter, werde irgendwann «die Verantwortung» tragen müssen für seine Entscheide. Beziehungsweise: für seine Nichtentscheide.

Die Botschaft, die Glättli in den sozialen Medien verbreitet, ist seit Wochen konsistent: Die Grünen würden, wenn sie selber an der Macht wären, viel mehr tun, um die Spitäler vor der Überlastung zu schützen.