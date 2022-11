Klotens Siegesserie ist zu Ende – Das Duell Aufsteiger gegen Meister endet mit einem dunkelblauen Auge Zum Abschluss der ersten Saisonphase forderte Kloten sogar auswärts Champion Zug. Dario Meyer sieht nach dem 4:5 viel Positives – und Steigerungsbedarf. Marco Keller

Kloten, im Bild mit Eric Faille, brachte auch den Meister aus Zug immer wieder in Bedrängnis. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Es gab einiges aufzuarbeiten am Samstagabend in den Katakomben der Bossard-Arena. Vor allem die letzten Minuten waren punkto Hektik kaum zu überbieten gewesen. Livio Stadler erkundigte sich bei Marc Marchon nach dessen Befinden, nachdem der EVZ-Verteidiger kurz vor Schluss eine strenge Spieldauer-Disziplinarstrafe wegen eines Fouls am EHC-Stürmer kassiert hatte. Und mehrere Klotener fragten bei Zugs Trainer Dan Tangnes nach, wie es Nico Gross gehe, der beim Anschlusstreffer des EHC zum 3:4 vom Puck getroffen wurde und nach Luzern ins Spital überführt werden musste, weil die Blutung nicht gestoppt werden konnte.