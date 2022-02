Sweet Home: 8 Wohnideen – Das dürfen Sie im Hotel klauen Nehmen Sie statt Bademänteln oder Kaffeetassen diese stilvollen Ideen aus spannend eingerichteten Hotels mit nach Hause. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Künstlerflair

Gute Hotels sind Orte, wo man sich fern von zu Hause zu Hause fühlt. Ein besonderes Lebensgefühl vermittelt das Pariser Hôtel des Académies et des Arts im legendären Kunst- und Literaturquartier Saint-Gérmain-des-Prés. Gleich vis-à-vis befindet sich die letzte Kunstakademie der Stadt, in der man das Zeichnen, Malen oder die Bildhauerei üben kann. Ganz vom Künstlerleben inspiriert zeigt sich die Einrichtung des Hotels. Sie ist zwar chic und edel, aber besticht dennoch durch Einfachheit. Natürlich hat es überall Platz für schöne Objekte, Bücher und Kunst. An einigen Decken findet man dekorative, gemalte Fresken, die an die Zeiten der Kubisten denken lassen. Die Friese der Räume sind Eisennägel, die daran erinnern, dass solche einst von Künstlern benutzt wurden, um noch ungerahmte Leinwände aufzuhängen.

2 — Chic

Für den Ausbau der Zimmer spielen die Interiordesigner mit hellem, cremefarbenen Mauerwerk und warmem, dunklen Holz. Dekorative Elemente wie ornamentale Rahmen für Spiegel, Bilder und Täferungen, die an die Zeit des Art déco denken lassen, bringen einen besonderen Chic in die Einrichtung. Natürlich fehlt auch die Kunst nicht, die daran erinnert, dass in diesem Quartier einst Künstler wie Modigliani oder Picasso ihre Ateliers hatten. Die im Hotel ausgestellte Kunst, wie Bilder, Skulpturen, Fotografien oder Keramik, ist von zeitgenössischen Künstlern und kann erworben werden.

Das Hotel: Hôtel des Académies et des Arts

Der Ort: 15, Rue de la Grande Chaumière, 750o6 Paris

Die Interiordesigner: Stéphanie Lizée und Raphaël Hugot von Lizeé Hugot

Fotos über: Hôtel des Académies et des Arts, Benoît Linero

3 — Loungegefühl

Auf eine ganz andere Art heisst das Alex Hotel im australischen Perth seine Gäste willkommen. Sie sollen sich wie zu Hause fühlen und deshalb zeigt die Einrichtung des Hotels auch Möbel und Wohnideen aus Wohnungen. Diese wiederum wurden auf Hotelbedürfnisse, also für viele Gäste umgesetzt. Reduziert man sie wieder etwas zurück, so kann man diese Ideen perfekt zu Hause umsetzen. Die Lounge zeigt einen grossen Tisch mit Wienergeflecht-Stühlen, einen Patchwork-Orientteppich, eine lange Bar und ein langes Sofa mit kleinen Couchtischchen. Das alles in klein passt auch ins Wohnzimmer rein.

4 — Praktische Garderobe

In Hotelzimmern muss man nicht nur den Mantel und die Schuhe ablegen, sondern auch Gepäck und Einkäufe. Und das erst noch im gleichen Raum, in dem man schläft. Deshalb sind die Staumöbel oft clever und attraktiv. Diese Kombi mit Spiegel, Hakenleiste und einem Kastenmöbel, auf das man auch sitzen kann, wäre doch auch perfekt für ein Entree.

Das Hotel: Alex Hotel

Der Ort: 50, James Street, Northbridge 6000, Western Australia

Die Interiordesigner: Arent&Pyke

Fotos über: Alex Hotel, Anson Smart

5 — Stimmung

Unkonventionell, gemütlich und keck verbindet sich im Pariser Hotel Coq Stil mit Persönlichkeit. Die typisch pariserisch kleinen Zimmer zeigen statt Blümchentapete dunkle Farben, statt Louis-Tousjours-Möbelchen Midcentury und Design und statt Barock rahmenlose antike Porträtmalereien. Alles Ideen, die auch in einer kleinen Wohnung für viel Stimmung sorgen.

6 — Spannung

Die Interiordesigner haben sich im Hotel Coq nicht einem bestimmten Stil verschrieben, sondern einen eigenen, sehr aparten Stilmix kreiert. So stehen zum Tisch Quaderna aus den 70er-Jahren vom italienischen Architekturbüro Superstudio Midcenturystühle. Dazu wurde Gold kombiniert! Diese Mischung vermittelt Spannung und superviel Wohnlichkeit.

Das Hotel: Le Coq

Der Ort: 15 Rue Edouard Manet, 75013 Paris

Die Interiordesigner: Pauline d'Hoop mit Delphine Sauvaget

Fotos über: Pauline d'Hoop, Eve Campestrini

7 — Mehr Farbe

Fernweh kann man auch in der Schweiz ausleben, denn unsere Bergwelt ist so stark, dass man sich dort, nach nur einer kleinen Reise aus der Stadt, in einem völlig anderen Universum fühlt. Das Zürcher Interiorstudio Atelier Zürich hat eines der grossen Berghotels, das Le Grand Bellevue in Gstaad, mit seiner Einrichtung verzaubert. Auch wenn aus der Dreizimmerwohnung mitten in der Stadt kein Palast wird, lohnt es sich doch, sich in Sachen Wohnen und Einrichten von Grossem inspirieren zu lassen. Ein antikes Pult grün lackiert und mit zwei schneeweissen Leuchten versehen, kann auch in der kleinsten Wohnung die Basis eines fantastischen Homeoffices bieten. Klar streicht man dann auch gleich noch die Wände in einem warmen Bergseeblau.

8 — Harmonischer Mustermix

Die Sache mit dem beigen Sofa haben wir schon öfters angeschaut. Die klassische Wahl beim grossen Sitzmöbel ist bestimmt korrekt, aber eben auch langweilig. Wie absolut fantastisch Polstermöbel aussehen, wenn sie mit schön gemusterten Stoffen bezogen werden und erst noch anders gemusterte Kissen bekommen, sieht man hier in der schönen Lounge des Le Grand Bellevue in Gstaad.

Das Hotel: Le Grand Bellevue Gstaad

Der Ort: Untergstaadstrasse 17, 3780 Gstaad

Die Interiordesigner: Atelier Zürich

Fotos über: Atelier Zürich, Martin Guggisberg

