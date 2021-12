Eishockey: Kloten jagt Leader nach – Das EHC-Fernduell geht in die nächste Runde Zwei Tage vor dem Spitzenspiel in Olten empfangen die Unterländer den HC Sierre. Nur die Walliser konnte Kloten in dieser Saison noch nie bezwingen. Eine dritte Niederlage gegen sie käme ungelegen. Dominic Duss

Den Gegner auf Distanz halten und erstmals drei Punkte gegen Sierre holen: Das gilt für Klotens Ramon Knellwolf – hier im Duell mit Thurgaus Ian Derungs (hinten) – und seine Teamkollegen im Heimspiel am Dienstagabend. Foto: Robert Pfiffner

Erfolgreich ist der EHC Kloten am Sonntag in die zweite Hälfte der Qualifikation gestartet. 28 von insgesamt 55 Runden haben die Unterländer in der Swiss League nun absolviert. Mit dem 4:1 vor eigenem Anhang gegen Thurgau fuhren sie den 22. Sieg ein. Es war gleichzeitig der fünfte in Folge. Zuletzt verlor das Team von Headcoach Jeff Tomlinson in Langenthal. Eine 4:1-Führung wurde verspielt, am Ende resultierte ein 4:5 nach Penaltyschiessen. Es waren zwei verschenkte Punkte.

Total liess der EHC 14 Zähler liegen, nur dreimal deren drei und immer auswärts. Zum Saisonauftakt in La Chaux-de-Fonds (2:6) die ersten, nach der ersten Nationalmannschaftspause gleich zweimal hintereinander die nächsten. Unnötig war die 1:2-Niederlage im ersten Duell mit der EVZ Academy gewesen, schmerzhaft die ihr vorausgegangene gegen Sierre. Mit diesem 2:4 im Wallis war die Rekord-Serie nach zwölf Vollerfolgen gerissen.