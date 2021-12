Ein Abschied mit Max Küng – Das Ende der Welt liegt hinter Engelberg Nach mehr als sechzig Exkursionen an Orte, an denen er zuvor noch nie gewesen war, beendet unser Autor diese Kolumnenserie. Und verspricht einen Neuanfang. Max Küng (Das Magazin)

Foto: Max Küng

Es begann mit einem kleinen Ort im Kanton Aargau. Er heisst Oberwil-Lieli. Ich fuhr mit dem Velo hin, im September vor einem Jahr, aus Neugier, wollte herausfinden, wie es dort ausschaut, wo ein berühmter Politiker es gemütlich findet, denn er selbst gilt als eher ungemütlich. Dieser Diskrepanz wollte ich nachspüren. Und es wurde ein in der Tat interessanter Ausflug, bei dem ich viel sah und lernte und, justament als aus dem Kirchturm das Mittagsgeläut erklang, die Güggeli-Oase entdeckte: Eine auf Poulet spezialisierte Beiz, wo es das gerupfte Federvieh in vielen würzigen Varianten gibt, etwa à la «Bora Bora». So fing alles an: Ich suchte Andreas Glarners Paradies und fand Bora Bora.