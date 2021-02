Geführt, dann verloren – Das Ende der ZSC-Auswärtsserie Im vierten Saisonvergleich unterliegen die Zürcher erstmals gegen Gottéron. Das 2:4 ist die erste Auswärtsniederlage nach vier Siegen. Marco Keller

Teemu Rautiainen, der Leihspieler der GCK Lions, erwischt Freiburgs Reto Berra zum 1:0 in der nahen Ecke,. Es ist das erste National-League-Tor für den Finnen. Foto: Cyril Zingaro (Keystone)

Bei der Matchanalyse müssen sich die Zürcher bei der Ursachenforschung für die Niederlage nicht lange verweilen. Im Mitteldrittel hatten sie etliche gute Chancen, die Führung wieder an sich zu reissen, und so das Spiel wieder in die Hand zu nehmen. Sven Andrighetto, Denis Hollenstein, Simon Bodenmann und Ryan Hayes hatten allesamt das 3:2 auf dem Stock, brachten den Puck aber nicht an Reto Berra vorbei. Innert 66 Sekunden sorgten dann der überragende Chris Di Domenico und und David Desharnais für die Vorentscheidung. Als vier Minuten vor Spielende auch Hollenstein einen Penalty nicht an seinem Nationalmannschafts-Kollegen Berra vorbeibrachte, war die Partie entschieden. Fast vier Minuten versuchten es die Lions am Schluss noch ohne Goalie, dafür mit einem Feldspieler mehr – ohne zählbaren Erfolg.

Für die Zürcher endete damit eine schöne Serie von vier Auswärtssiegen. Insgesamt hatten die Lions sogar sechsmal de suite fern des Hallenstadions gepunktet, und waren auswärts deutlich stärker als im heimischen Rink.

Immerhin können die Zürcher nun etwas durchschnaufen. Nach 17 Spielen in 36 Tagen folgt nun eine Woche der aktiven Erholung. Einzig am Freitag trifft das Team von Rikard Grönborg auswärts auf den SC Bern, der seit Sonntagnachmittag ja zusätzlich auch als Gegner im Cup-Final feststeht.

Die Besten des ZSC Infos einblenden ★★★ Sven Andrighetto



Auch im dreizehnten Spiel in Serie äufnete der Liga-Topskorer sein Punktekonto. Einem Solo über das halbe Feld fehlte zudem nur die Krönung.



★★ Teemu Rautiainen



Ein Topskorer wird die GCK-Leihgabe wohl nicht, das Tor zum 1:1 war aber verdienter Lohn für die Bemühungen des Finnen und gleichzeitig erstes Tor in der National League. ★ Simon Bodenmann Einzig die Chancenauswertung verhindert ein noch höheres Votum für den ex-Nationalspieler. Er kommt immer besser in Form.

Telegramm und Tabelle Infos einblenden Fribourg-Gottéron - ZSC Lions 4:2 (2:2, 2:0, 0:0) SR Stricker/Borga, Duarte/Progin.Tore: 5. Gunderson (Di Domenico) 1:0. 7. Rautiainen (Sigrist, Andrighetto/5 gegen 4) 1:1. 10. Prassl (Bodenmann, Hollenstein) 1:2. 20. (19:44) Gunderson (Di Domenico) 2:2. 38. Di Domenico (Schmid, Abplanalp) 3:2. 39. Desharnais (Gunderson, Mottet) 4:2. Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron, 1-mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions.Bemerkungen: Fribourg ohne Bykow, Rossi, Herren, ZSC ohne Roe, Krüger, Pettersson, Morant, Chris Baltisberger, Blindenbacher (alle verletzt). 31. Tor von Chavaillaz nach Videokonsultation wegen Torhüterbehinderung durch Kilian Mottet annulliert. 56. Hollenstein scheitert mit Penalty an Berra. ZSC ab 56:25 ohne Goalie. 59. Pfostenschuss Sprunger.

Zwei Shorthander für Lugano

Im Duell zweier formstarker Teams setzte sich Lugano zuhause mit 4:1 gegen Biel durch. Den vorentscheidenden Treffer erzielte der langjährige dänische NHL-Söldner Mikkel Boedker mit einem Shorthander, in den Schlussminuten erhöhten Matteo Nodari und Raffaele Sannitz, auch er bei nummerischer Unterzahl, Damien Brunners 1:3 knapp zwei Minuten vor Schluss war nur noch Resultatkosmetik, für den Schlusspunkt sorgte Mark Arcobello mit einem «empty netter» acht Sekunden vor Schluss. Die Tessiner realisierten damit ihren sechsten Sieg in Serie, und diese Hausse haben sie vor allem einer soliden Defensivleistung des ganzen Teams zu verdanken: Bei diesen Erfolgen liessen sie insgesamt nur sechs Gegentore zu. Für die Seeländer war es die zweite Niederlage de suite nach vorher ebenfalls vier Erfolgen.