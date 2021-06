Letzte Konzerte in der Tonhalle Maag – Das Ende eines Lieblingsorts Am Freitag verklingt die Musik im provisorischen Konzertsaal, den viele gern erhalten hätten. Susanne Kübler

Bald werden die Celli in der Tonhalle Maag zum letzten Mal eingepackt. Foto: Andrea Zahler

Noch zwei Konzerte gibt es in der Tonhalle Maag, dann ist Schluss. Filmmusikkonzerte werden es sein, «Ben Hur» steht auf dem Programm, die Stummfilmversion von 1925. Man wird den blutjungen Clark Gable in einer Nebenrolle sehen, und man wird Live-Musik hören, die genauso monumental ist wie der Film. Gross denken, war die Devise im damaligen Hollywood.

Bei der Tonhalle Maag dagegen lautete sie: klein denken. Der Saal durfte nicht allzu hoch werden, denn er musste in die Industriehalle passen. Auch das Budget von rund 11 Millionen war rekordverdächtig tief. Aber es war ja nur ein Provisorium, es musste halten, bis die Tonhalle am See fertig restauriert war – mehr nicht.