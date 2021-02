Abstimmung Bülach – Das entscheidet das Volk in Sachen Parkieren Weil ein Komitee das Referendum ergriffen hat, kommt in Bülach die neue Parkierungsverordnung an die Urne. Die Vorlage in acht Punkten erklärt. Daniela Schenker

Vor der Pandemie waren Parkierungsmöglichkeiten in Flughafennähe, wie dieses Valet-Parking in Bülach, gefragt. Einige Passagiere nutzen die öffentlichen Parkplätze. Foto: Sibylle Meier

Eigentlich liegt der Erlass einer neuen Parkierungsverordnung (PVO) in der Kompetenz des Bülacher Gemeinderats. Dieser hat die Verordnung am 22. Juni 2020 denn auch mit 27 Stimmen und einer Enthaltung genehmigt. Gegen diesen Beschluss hat der Bülacher IT-Spezialist Thomas Hürlimann das Referendum ergriffen, um – wie er erklärte, «eine breitere Diskussion zu diesem für die Bevölkerung wichtigen Thema zu ermöglichen». Mit etwas über 300 Unterschriften kam das Referendum zustande. Deshalb entscheidet nun das Volk am 7. März über die neue PVO. Alle im Gemeinderat vertretenen Parteien haben die Ja-Parole beschlossen. Diese acht Punkte erklären, worum es bei der Vorlage geht.