2.

Wie ich so dasitze, erinnere mich an die dunklen Zeiten in der Challenge League, Spiele in Chiasso und Nyon, mitten im November mit einer Hundertschaft von Zuschauern. Ja, liebe Berner und Basler, die hier mitlesen, wir wurden nicht immer verwöhnt. Darum geniessen wir den heutigen Abend umso mehr.