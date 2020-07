Keine Party in Zweidlen – Das erste Fest als Präsident ist abgesagt Das Zweidlerfest hat eine lange Tradition. Nun muss Raphael Maag sein erstes Fest als neuer Präsident des 1.-August-Komitees schweren Herzens absagen. Ruth Hafner Dackerman

Raphael Maag ist neuer OK-Präsident des Zweidlerfests – und muss es wegen Covid-19 absagen. Foto: Raisa Durandi

Seit dem Jahr 1982 wird hoch oben über den Wiesen von Zweidlen Dorf gefeiert, was das Zeug hält. Anfangs war es noch ein kleineres Fest, welches aber stetig grösser wurde und in den letzten Jahren an den drei Festtagen insgesamt um die 2000 Gäste in den Gemeindeteil von Glattfelden zog. Gestartet wurde jeweils mit der Zweidler Wiesn, Ende Juli folgte das traditionelle Zweidler Fäscht, und am 1. August gab es eine 1.- August-Feier mit Höhenfeuer und einem fulminanten Feuerwerk.