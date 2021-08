Einige Neuerungen – Das erwartet die Fans des EHC Kloten in der neuen Saison Neue Stühle, neuer Stadionname, Covid-Zertifikat und ein grosses Fan-Fest: Bald beginnt die Eishockey-Saison. In Kloten laufen die letzten Vorbereitungen. Flavio Zwahlen

Die Zeiten der leeren Ränge sind vorbei. In der kommenden Saison dürfen die Fans des EHC Kloten wieder ins Stadion. 3200 Saisonkarten sind bereits verkauft. Foto: Leo Wyden

Und wieder hat es nicht gereicht. Trotz Quali-Sieg versagte der EHC Kloten im entscheidenden Moment. Die Aufstiegsserie gegen den HC Ajoie ging mit 2:4 verloren. Die Konsequenz: Der fünfmalige Schweizer Meister aus dem Unterland muss ein weiteres Jahr in der Swiss League anhängen – das vierte in Folge. Das Ziel ist jedes Jahr dasselbe: der Wiederaufstieg in die National League.

Die Fans halten dem Verein aber auch in der zweitobersten Spielklasse die Treue. Und das hebt die Klotener von den anderen Swiss-League-Vereinen ab. Kein anderes Team kommt auch nur annähernd an den Zuschauerschnitt der Unterländer heran. Umso wichtiger ist es, dass die Fans nun endlich wieder mit dabei sein können. Der Saisonkarten-Verkauf läuft gut. Mike Schälchli, Präsident des Verwaltungsrats, sagt: «Wir haben bisher 3200 Saisonkarten verkauft, das sind etwa gleich viele wie in den Vorjahren.»