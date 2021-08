Dorffest in Dietlikon – Das Feiern doch noch nicht verlernt Vom 27. bis zum 29. August findet der Dietliker Dorfmärt samt «Piazza»-Fest statt. Der Anlass fällt heuer mit dem Jubiläum des Turnvereins zusammen. Florian Schaer

Das Festzelt mit Bühne wird auch dieses Jahr aufgestellt – nur mit zwei offenen Seiten, damit keine zusätzlichen Corona-Restriktionen nötig sind. Foto: PD

So wie anderswo findet auch in Dietlikon längst nicht alles so statt, wie es einmal geplant war. Zuletzt hatte das Dorf seine Kulturnacht nach 2020 für dieses Jahr erneut abgesagt. Trotzdem wird zwischen Absagen und der Angst vor der nächsten Welle nicht ganz auf alle Festivitäten verzichtet. Vom kommenden Freitag, 27., bis am Sonntagnachmittag, 29. August, findet die «Piazza Dietlikon» statt. Eng verknüpft ist die hauptsächlich vom örtlichen Gewerbe getragene Feier mit dem Dorfmärt, der am Samstag von 11 bis 18 Uhr organisiert wird. 50 Warenstände und drei «Beizli» zählt Letzterer diesmal.