Turnhallenbrand in Winterthur – Das Feuer breitete sich in der «Schnitzelgrube» aus Dutzende machten sich an Pfingsten ein Bild von der Brandruine beim Schulhaus Tössfeld. Brandherd war offenbar die Kunstturnhalle mit ihren Schaumstoffkissen. Urs Ellenberger

1 / 7 Zahlreiche Schaulustige machten sich am Montag ein Bild vom Brandort auf dem Schulareal im Tössfeld. Foto: Madeleine Schoder

Auch am Pfingstmontag riecht es rund ums Schulhaus Tössfeld in Winterthur noch nach Rauch und Verbranntem. In der Nacht auf Sonntag stand hier die alte Turnhalle in Flammen. Jetzt ist sie von Absperrgittern umgeben. Immer wieder kommen Schaulustige vorbei, oft ganze Familien, um einen Blick auf die Brandruine zu werfen.