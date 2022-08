Sequoia-Bäume in Kalifornien – Das Feuer gefährdet die Giganten Die teilweise mehr als 2000 Jahre alten Mammutbäume in Kalifornien profitieren von gelegentlichen Feuern. Doch Häufigkeit und Kraft der aktuellen Brände bedrohen ihre Existenz. Jürgen Schmieder

Eigentlich haben sich die riesigen Sequoias an Waldbrände angepasst – doch inzwischen wird die Häufung der Feuer zur Bedrohung. Foto: AP

Der Grizzly Giant ist 64 Meter hoch, der Umfang des Baumstamms am Boden beträgt 30 Meter. Es ist ein majestätischer Baum im Yosemite National Park, und als solchen hat es ihn mehr als 2000 Jahre lang herzlich wenig interessiert, was der Mensch so treibt. Nun allerdings braucht der gräuliche Riese dringend die Hilfe des Menschen, weil er sonst sterben wird – und er wird zum Symbol dafür, dass der Mensch mal wieder ein Problem lösen muss, das er selbst verursacht hat.