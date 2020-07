Verspätung wegen Corona – Das Freibad Opfikon bleibt dieses Jahr geschlossen Für die Opfikerinnen und Opfiker fällt der Badespass diesen Sommer buchstäblich ins Wasser. Das Freibad bleibt ganz zu. Das totalsanierte Hallenbad öffnet im September. Daniela Schenker

Das Warmwasseraussenbecken ist eine Attraktion des totalsanierten Freizeitbads Opfikon. Christian Merz

Es dürfte für viele Familien in der Flughafenstadt eine herbe Enttäuschung sein: Ihr Freibad, auf das sie bereits im vergangenen Sommer verzichten mussten, öffnet auch dieses Jahr nicht. Und das ausgerechnet im Corona-Sommer, in dem wohl auch viele der 21’000 Opfikerinnen und Opfiker ihre Ferien zu Hause verbringen. Aber es war eben auch die Corona-Krise, die die Totalsanierung des Hallenbads und die Auffrischung des Aussenbereichs verzögerte, wie Maya Rilke, Leiterin Bevölkerungsdienste der Stadt Opfikon, erklärt: «Es fehlte phasenweise an Personal, oder Materiallieferungen trafen zu spät ein.»