Bülach – Das Freibad gehörte einen Abend lang nur ihnen Am 7. Juli feierten die Jugendarbeit Bülach und die Ajuga Bachenbülach/Hochfelden mit den Jugendlichen der Gemeinden Bachenbülach, Bülach und Hochfelden den Sommer und das Ende des Schuljahrs. Jugendarbeit Bülach und Ajuga Hochfelden/Bachenbülach

Das Bülacher Freibad hatten die Jugendlichen für einmal ganz für sich alleine. Foto: PD

Der Abschluss des Schuljahrs bedeutet vor allem für die 6. Klässlerinnen und 6. Klässler sowie die Schülerinnen und Schüler der 3. Oberstufe eine grosse Veränderung in ihrem Leben. Während die bald ehemaligen Primarschülerinnen und -schüler an eine neue Schule gehen und viele neue Personen auch aus umliegenden Gemeinden kennenlernen, wird das Leben der Volksschulabgängerinnen und -abgängern auf den Kopf gestellt. Die Ferienwochen innerhalb eines Jahres werden auf rund einen Drittel gekürzt, der zeitliche und oft auch körperliche Aufwand steigt immens an. Dafür werden sie neu für ihre Leistungserbringung auch entlöhnt und sie machen sich auf, die Welt zu entdecken. Der Freundeskreis verändert sich in dieser Zeit oft rasant und man verliert sich etwas aus den Augen. So bietet die Summer Party eine Gelegenheit, sich von diesem «Schüler-Leben» zu verabschieden und das Kapitel abzuschliessen.

Die Freude war lautstark zu hören

Einmal im Jahr können Jugendliche im Oberstufenschulalter das Freibad im Herzen Bülachs für sich allein geniessen. Unterstützt vom perfekten Wetter kam richtig gute Stimmung auf. Von 20 Uhr bis 23 Uhr konnten die Besuchenden im Wasserbecken planschen. Dabei wurde Musik von einem Jugendlichen, welcher bereits seit Jahren den Job des DJs übernimmt, für alle abgespielt. Gleich nebenan gab es Feines vom Grill, was die Jugendlichen stets schätzen und natürlich kam der Spielspass auch nicht zu kurz mit Spielmöglichkeiten wie Fussball, Volleyball und ein paar Wasserpistolen. Die Freude war lautstark zu hören, was für die Jugendarbeit eine Bestätigung für einen erfolgreichen Abend darstellte.

