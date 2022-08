Fund einer Megalithen-Anlage – Das Geheimnis der Steine Im Südwesten Spaniens haben Archäologen eine der grössten prähistorischen Stätten Europas entdeckt. Wozu dienten die Menhire? Jakob Wetzel

Menhire, die in dem Gebiet La Torre y la Janera im Süden Spaniens nahe dem Fluss Guadiana entdeckt wurden. Foto: Universidad de Huelva

Begonnen hat es mit Früchten. Die Firma Ánfora wollte auf dem Landgut La Torre y la Janera im südwestlichsten Winkel Spaniens 2018 grossflächig Avocado-Bäume anpflanzen. Doch dann fanden Mitarbeiter prähistorische Steinbauwerke, die Behörden stellten die Landschaft unter Schutz. Und wie spanische Forscher nun in der Fachzeitschrift «Trabajos de Prehistoria» berichten, ist das Unternehmen nicht einfach nur auf ein paar Hinkelsteine gestossen, wie es sie in der Gegend häufiger gibt. Sondern es hat eine der grössten prähistorischen Stätten Europas entdeckt.

Noch liegen viele der Steine unter der Erde. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um José Antonio Linares-Catela von der Universität Huelva haben noch nicht gegraben, sondern den Fundort zunächst vermessen und sieben Monate lang mit verschiedenen technischen Methoden untersucht. Sie fanden 526 Menhire, jeweils einen bis drei Meter lang, mal eiförmig, mal rechteckig, und meist aus Grauwacke, einem Sandstein.

Forscher fanden zwei Steinkreise auf Hügeln

Die Steine wurden in der Nähe gewonnen. In sie sind hin und wieder kugelförmige Schalen, Linien und Kreise geritzt. Die Steine waren unter anderem in 26 bis zu 250 Meter langen Reihen aufgestellt. Zusätzlich identifizierten die Forscher 475 steinerne Stützen. Und sie fanden zehn Dolmen, also Steingräber, ausserdem acht Grabhügel und 41 weitere kistenartige Steinkonstruktionen, die sie ebenfalls als Begräbnis- und Kultorte deuten.

Vor allem aber machten sie zwei Steinkreise aus. Sie stehen auf den Gipfeln von Hügeln mit Blick nach Osten, sodass man etwa Sonnenaufgänge zur Tagundnachtgleiche und zur Winter- und Sommersonnenwende beobachten hätte können. Der besser erhaltene Steinkreis hatte die Form eines U, besteht heute noch aus neun liegenden Steinen und umfasst eine Fläche von 17 mal 14 Metern. Der zweite Steinkreis lag 300 Meter südwestlich und war wohl mehr als dreimal so gross. An diesen weithin sichtbaren Hügeln hatten die Menschen zudem Terrassen auf mindestens sechs Ebenen angelegt.

Ähnlich alt wie die Steinreihen von Carnac

La Torre y la Janera sei ein bislang einzigartiger Ort auf der Iberischen Halbinsel, schreiben die Wissenschaftler. Steinkreise und andere Strukturen aus Megalithen, also aus grossen Steinen, haben sich aber in vielen Ländern erhalten. Steinkreise hatten womöglich astronomische Funktionen, waren Begräbnisstätten und Orte der Ahnenverehrung, vielleicht auch alles zusammen. Um Megalithen aufzustellen, schütteten die Menschen vermutlich Hügel und Rampen aus Erde auf, rollten die Steine hinauf und trugen das Fundament am Ende wieder ab. In der Steinzeit mag das ein gemeinschaftsstiftendes Projekt gewesen sein. Denkbar ist auch, dass die Steine Territorien markierten.

Weitläufig und zweieinhalbtausend Jahre älter als Stonehenge: Die Steinreihen von Carnac. Foto: AFP

In Europa besonders bekannt sind heute das über 4000 Jahre alte Stonehenge in Südengland sowie die rund 6500 Jahre alten Steinreihen von Carnac in der Bretagne. Den Fund im Südwesten Spaniens datieren die Forscher auf ein ähnliches Alter.

Die Anlage sei über Jahrtausende unterschiedlich benutzt worden, meinen sie. Die ersten Steine seien wohl ab der zweiten Hälfte des 6. Jahrtausends vor Christus aufgestellt worden. Ab der Mitte des 5. Jahrtausends seien Steinkreise dazugekommen. Ab dem 4. Jahrtausend hätten Menschen Steine für Gräber wiederverwendet.

In den kommenden fünf Jahren soll La Torre y la Janera systematisch ausgegraben und untersucht werden. Die Wissenschaftler erhoffen sich Erkenntnisse über einen der ersten Versuche des Menschen, die Landschaft zu verändern. Avocados werden auf dem Gelände wohl auch in Zukunft keine wachsen.

