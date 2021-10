Brutales Sozialexperiment auf Netflix – Das Geheimnis hinter «Squid Game» Die Serie aus Korea entpuppt sich überraschend als grösster Netflix-Renner. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu den tödlichen Kinderspielen. Matthias Lerf , Hans Jürg Zinsli , Philippe Zweifel

Überleben auf dem Kinderspielplatz: Die Wett-Teilnehmenden in Grün lösen eine Aufgabe, unter der tödlichen Bedrohung ihrer Wärter. Foto: Netflix

Um was geht es?

456 Menschen bekämpfen einander bis auf den Tod. Nicht, weil ein Unrechtsstaat sie dazu zwingen würde, sondern weil sie hoch verschuldet sind und sich Millionengewinne erhoffen. Die Teilnehmenden müssen ihre Gegner in klassischen Kinderspielen besiegen. Etwa «Zeitungslesen», wo man sich an eine Person anschleicht und stillstehen muss, sobald diese sich umdreht. Der Unterschied: Wer ertappt wird, wird auf der Stelle erschossen. Es geht in diesem Mix aus Sozialexperiment und Horror um finanzielle Verzweiflung und was das mit den Menschen macht, wenn sie auf die falsche Seite eines kaputten Gesellschaftssystems geraten. Mittendrin steckt Seong Gi-hun, ein sympathischer Loser, der versucht, im darwinistischen Gemetzel seine Menschlichkeit zu bewahren. Über allem steht die Frage, wer die Spiele organisiert. Und warum.