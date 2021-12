So funktioniert Intuition – Das Geheimnis von Geistesblitzen Die Intuition entscheide schneller und vor allem besser als der Verstand, heisst es. Stimmt das? Wann sie uns hilft und wann nicht, und wie man sie schärft. Ginette Wiget

Schachmeister brauchen nur fünf Sekunden, um auf den Zug des Gegners zu reagieren. In ihrem Unbewussten sind Tausende gespielte und analysierte Partien abgespeichert. Foto: Getty Images

Der argentinische Rennfahrer Juan Manuel Fangio fährt 1950 am Grand Prix in Monaco aus dem berühmten Tunnel. Vor ihm liegt eine Gerade. Doch anstatt Vollgas zu geben, bremst er intuitiv. Dies rettet ihm, wie sich später herausstellen sollte, wahrscheinlich das Leben. Denn als er um die nächste Kurve biegt, sieht er plötzlich mehrere ineinander verkeilte Rennwagen. Dank seiner gedrosselten Geschwindigkeit gelingt es ihm, rechtzeitig auszuweichen.

Diese bekannte Anekdote gilt als Paradebeispiel für die Kraft der Intuition. Diese wird häufig auch als sechster Sinn bezeichnet, der uns Dinge vorausahnen lässt. Verdankt Manuel Fangio sein Leben also einer hellseherischen Fähigkeit? «Nein», sagt der Entscheidungsforscher und Psychologe Daniel Hausmann von der Universität Zürich. Intuition habe nichts mit mystischen Eingebungen zu tun, auch wenn das in esoterischen Kreisen häufig so dargestellt werde.