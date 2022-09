Hier trainieren Sie Ihr Hirn – Das gekaufte Schachspiel Testen Sie Ihre mathematischen Fähigkeiten in unserer Reihe für kluge Köpfe. Joachim Laukenmann

Der Schachweltmeister Magnus Carlsen bei der Fide Schachweltmeisterschaft in Dubai am 7. Dezember 2021. Foto: Ali Haider (Keystone)

In der Folge 284 des «Zahlendrehers» geht es in einer Aufgabe um Kauf und Verkauf eines Schachspiels. Die andere ist ein spezielles Zahlenrätsel. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtselnden haben, teilen Sie diese gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Bekanntgabe der Lösungen ab. Viel Spass beim Knobeln!

Das Schachspiel

Magnus kauft ein Schachspiel und verkauft es etwas später wieder für 24 Franken. Sein Verlust in Prozent ist gleich gross wie der ursprüngliche Kaufpreis in Franken. Wie viele Franken hat er verloren?

Das Zahlenrätsel

Schreibe alle ganzen Zahlen von 1 bis 13 in die Kreise, eine Zahl pro Kreis. Die Summe der vier Zahlen in den Eckpunkten von jedem der sechs kleinen Quadrate, muss gleich 25 sein. Die Zahlen 3 und 6 sind bereits gegeben.

Lösungen, frühere Folgen und Quelle der Aufgaben

Die Aufgaben liefert Ihnen Dmitrij Nikolenkov, ETH Zürich, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Joachim Laukenmann ist Redaktor im Team Wissen. Seine Schwerpunkte sind Physik, Astronomie, Mobilität, Energie und Klimawandel. Er hat Physik studiert und in Kosmologie promoviert. 2008 erhielt er den Alstom Journalistenpreis. Er hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Wissenschaftsjournalismus. Mehr Infos @JoLauki

