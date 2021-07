Was bringt ein Kuraufenthalt wirklich? – Das gesunde Elend Endlich gesünder leben: Basensuppe und Kräutertee statt Nikotin und Alkohol. Wie das geht, hat Genuss-Journalist Martin Jenni (62) in einem vorarlbergischen Kurhotel erfahren. Martin Jenni (Bericht) , Stefan Aerni (Interview)

Drei Wochen lang Wasser und Tee statt Nebbiolo und Co.: Martin Jenni ist im Kurhotel das Lächeln nicht vergangen. Foto: Marina Schedler

Wenn das Gewicht zwackt, alles zu eng wird und das Schuhebinden zur Herausforderung – dann muss etwas geschehen. Halte endlich Diät!, schreit es aus dem Spiegel. Mach einen Bogen um die Gasthäuser, lass das Brot weg, versiegle den Weinkeller, geh früh ins Bett, treibe Sport und lass die Finger vom Lyoner.

«Versager» steht gross auf der Stirn geschrieben. Gut lesbar für die Freunde. Schlanke Freunde, die mit ihren Tipps schnell zur Stelle sind: Denk an deine Gesundheit, geh endlich in die Kur.

Ich? Ja, du! Also storniere ich meine Piemont-Pläne, lösche Pasta und Nebbiolo aus meinen Gedanken und transferiere mein Ferienbudget ins Kurhotel Rickatschwende im vorarlbergischen Dornbirn. Aua!

Achtsam morden

Dieses «F. X. Mayr Health Retreat», benannt nach Dr. Franz Xaver Mayr, dem Erfinder der Kur, liegt oberhalb von Dornbirn in Vorarlberg mit Ausblick auf den Bodensee und Einblick in die Achtsamkeit.

Angesagt sind Entspannung, Entsäuerung, Entgiftung. Es geht ans Eingemachte. Es geht um den Darm. Gehts ihm gut, geht es auch mir gut.

Präventivmediziner David Fäh: «Eine Kur wirkt meist nur kurz» Infos einblenden Was sagt ein unabhängiger Arzt zu den zahlreichen Wellness- und Fastenkuren, die angeboten werden? Wir haben bei David Fäh (47), Präventivmediziner und Ernährungswissenschaftler an der Berner Fachhochschule Gesundheit, nachgefragt. David Fäh, Berner Fachhochschule Gesundheit . Foto: PD Herr Fäh, viele Menschen versprechen sich von einer Kur einen Neustart für ihr Leben. Kann das funktionieren? Wer die richtige Einstellung hat – ja. Eine Kur kann eine Abkehr darstellen von den täglichen Routinen, zu denen auch das Essen gehört. Dadurch, dass der Körper nicht mit der Verdauung, Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung von Nahrung beschäftigt ist, kann er die Sinne schärfen für Bereiche im Leben, die sonst zu kurz kommen. Auf psychologisch-spiritueller Ebene vermag Fasten also einiges zu bewegen. Und auf körperlicher Ebene? Ein wichtiger Punkt ist ja immer das Abnehmen. Für eine nachhaltige Gewichtsreduktion und -kontrolle ist eine drastische und zeitlich begrenzte Kalorienrestriktion nicht sinnvoll. Alles, was nur temporär ist, das heisst, keinen Platz im Alltag findet, wird nicht funktionieren, wenn es ums Abnehmen geht. Oft versprechen Kuren auch eine «Entsäuerung» und «Entschlackung» des Körpers. Gibt es das überhaupt? Wer viel Fleisch und wenig Gemüse und Früchte isst, der hat einen eher sauren Urin. Dies lässt sich messen und wird als Grundlage verwendet, um eine «Übersäuerung» zu diagnostizieren und entsprechende Massnahmen einzuleiten. Unabhängige Studien zeigen aber, dass eine Ernährung, die «Säurebildung» verhindert, nicht mit einem verringerten Krankheitsrisiko verbunden ist – zum Beispiel für Osteoporose. Dennoch sind die meisten unmittelbar nach einer Kur überzeugt, sie hätten profitiert und fühlen sich besser. Ja, und das ist auch gut so. Aus meiner Sicht ist aber vor allem das psychologische Moment dafür verantwortlich. Denn meist passiert nicht viel, was für eine dauerhafte Verbesserung des Stoffwechsels sprechen würde. Eine Kur ist also nicht nachhaltig? Nein, sie wirkt meist nur kurz. Wenn eine Kur zu keiner Lebensstilveränderung führt, ist sie nicht nachhaltig, was etwa das Körpergewicht anbelangt. Durch einen Kalorienverzicht sinkt zwar das Gewicht, die verlorenen Kilos setzen sich aber hauptsächlich aus Glykogen, also Zuckerspeicher, Wasser und Muskelmasse, zusammen. Der Abbau von Fettmasse ist dagegen nur gering. Wer seine Fettverbrennung während einer Kur erhöhen möchte, sollte sich auch bewegen – zügig walken, Velo fahren, wandern oder schwimmen. Müssten die Kurgäste nicht nachbetreut werden? Wer Risikofaktoren hat wie Diabetes oder andere Stoffwechselerkrankungen, sollte sich vorher von einem Arzt untersuchen lassen. Eine Nachbetreuung kann sinnvoll sein, wenn jemand dauerhaft abnehmen will. Dann liesse sich das Fasten in den Alltag integrieren – zum Beispiel in Form von Intervallfasten.

Die Erfolgsgeschichte der F. X.-Mayr-Therapie lässt mich hoffen, den Tagesablauf erbangen. Tagwache, Basenpulver, Bittersalz, Frühgymnastik, trockenes Brot, Quark und Frischkäse zum Frühstück, Arztvisite, Bauchmassage, Physiotherapie, Fussmassage, Gemüse-Basensuppe, Heublumenwickel, Kalium, Magnesium, Quinoa-Fenchel-Salat zum Mittagessen, Achtsam kauen, Schweigen und zum Dessert zwei Kapitel lesen aus dem Buch «Achtsam morden» von Karsten Dusse. Eine für mich unterhaltsame, witzige Lektüre, passend zur Kur – irgendwie.

Am Nachmittag überlege ich mir, eine der angebotenen Gruppenaktivitäten zu nutzen. Wassergymnastik, Yoga, Pilates, Nordic Walking, Geräteturnen und anderes mehr. Alles möglich. Ich entscheide mich für den Liegestuhl und zähle die Feder-, Schleier- und Kumuluswolken.

Am folgenden Nachmittag erkunde ich die Natur, die gleich hinter dem Haus beginnt. Zu Fuss, steil den Berg hinauf, an Tannen, Bächen, Wiesen, schwitzenden Kurgästen vorbei zum Bödele. Auf dem Losenpass angekommen, dort wo sich das Rheintal mit dem Bregenzerwald verbindet, staune ich über die intakte Moorlandschaft.

Liebe Stoffserviette

Die Abende im Hotel erfordern positives Denken. Denn viel mehr als eine Suppe gibt es nicht. Die mundet umso besser, wenn ich mich an die täglich frisch hingelegte Stoffserviette klammere. Klar, es ist nur eine Serviette, aber sie verleiht der Suppe und der Situation etwas Festliches.

Danach nutzen die Gäste die Bibliothek, den Tee-Stammtisch, das Schwimmbad oder die Sauna. Einige Streber schwitzen im Fitnessraum. Ich bevorzuge mein komfortables Zimmer mit schönem Talblick. Doch nicht für lange. Ein durchdachtes Tagesprogramm verursacht in mir eine wohltuende Müdigkeit.

Wann habe ich das letzte Mal so früh, so lang und so gut geschlafen?

Kauen will gelernt sein

Der Autor im Gespräch mit Rickatschwende- Chefarzt Wolfgang Moosburger (links). Foto: Marina Schedler

Eine Mayr-Kur beruht auf drei Säulen: Schonung, Säuberung und Schulung des Verdauungsapparats. Das heisst, Anspannung, Entspannung, Aktivität und Besinnlichkeit, Bewegung und Pausieren, Reduktion und Fülle sollen wieder ihre harmonische Balance finden.

«Unsere Kur gehört zu den Halbfasten-Verfahren», erklärt Chefarzt Wolfgang Moosburger. «Dieses findet in Form einer Magen-Darm-Schonkost statt.» Begleitet wird das Halbfasten von einer Kauschulung, einem Achtsamkeitstraining (langsames, konzentriertes Essen bis zum Sättigungspunkt) und von einer Darmreinigung.

«Um eine Zäsur der ungesunden Lebensgewohnheiten zu erreichen, bieten wir ein einwöchiges Programm an», so Moosburger. «Wer eine tiefgreifendere Regeneration anstrebt, dem empfehlen wir eine zwei- bis dreiwöchige Kur.» Und wer vor allem Gewicht verlieren wolle, ergänzt er, könne zu Hause mit dem individuellen Mayr-Programm das Halbfasten mit 800 Kilokalorien Tageszufuhr um einige Wochen fortsetzen.

Der tägliche Höhepunkt

Angeleitet werden die Kurgäste von drei Ärzten, die nicht nur erklären, sondern auch mal zuhören. Ihnen zur Seite steht ein Helferteam, das erheblich zur guten Grundstimmung des Hauses beiträgt. Den Rest machen der persönliche Therapie- und Diätplan. Die Schleimhaut regeneriert sich, Übergewicht wird abgebaut, Freude kommt auf – und bleibt.

Sanft zubereitet: Eglifilet mit Kräuterkruste. Foto: Marina Schedler

Der Küchenchef der Rickatschwende, Günter Drauch-Jost, war jahrelang für die Fürstenfamilie in Liechtenstein tätig. Er kocht nach den Grundsätzen der milden Ableitungsdiät – das heisst: Mit sanfter Zubereitung und wenigen Zutaten soll der Körper geschont, entsäuert und entschlackt werden. Polentasoufflé auf Ratatouille, Bodensee-Eglifilets mit Kräuterkruste und andere schöne Dinge.

Der Mittagstisch ist ein täglicher Höhepunkt, den die Gäste still geniessen. Ohne Wasser, ohne Worte, ohne Wein und ohne Handy. Erstaunlich, wie entspannt ich in der Zeit mit 800 Kilokalorien durch den Tag und die Nacht komme.

Essen ist im Kurhotel ein ruhiger, stiller Genuss. Foto: Marina Schedler

Zum Abschluss der Kur lasse ich mich an drei Tagen extra verwöhnen: Maniküre, Pediküre und Gesichtsbehandlung. In der Beauty-Abteilung wird gesalbt, gefeilt, gewachst und so einiges mehr. Die Mitarbeiterinnen sind zuvorkommend und aufmerksam – egal, ob ihre Kundinnen und Kunden den Salon nun in Birkenstock oder in Prada betreten.

Acht Kilo weg

Die drei Wochen sind schnell vorbei. Mit ihnen verschwinden bei mir acht Kilo Körpergewicht. Was zähle, sagen mir die Ärzte, sei der reine Fettverlust von 6,2 kg, der um 11 cm geschrumpfte Bauchumfang und die um 1,7 kg zugelegte Muskelmasse.

Die Leichtigkeit in der Schwere des Seins kehrt zurück. Und selbst der Tee kommt mir nach 21 Tagen nicht zu den Ohren raus. Die Disziplin bleibt, bis zum Schluss – und in der Rickatschwende liegen.

Zwar habe ich zu Hause meinen inneren Schweinehund in Pension geschickt, doch der will nicht gehen. Ich versuche, diszipliniert zu bleiben, und halte mich an die empfohlene Lebensweise. Nicht immer, aber immer mal wieder.

F. X. Mayr Health Retreat, Rickatschwende: Für eine verbesserte Fitness durch Darmregeneration, Entgiftung, Entsäuerung, viel Bewegung und mentale Entspannung (Eigenwerbung).

Kosten: 10 Nächte F. X. Mayr Success Basic, ab 3246 Euro; rickatschwende.com

