Messe Bülach für 2023 geplant – Das Gewerbe kann sich besser auf die Büli-Mäss vorbereiten Die Bülacher Gewerbemesse ist auf 2023 verschoben worden. Dann rechnet das OK mit mehr als 100 Ausstellenden, Restaurationsbetrieben und Attraktionen. red

Die Planung für die Büli-Mäss 2023 hat begonnen. Mit dabei sind (von links) Andreas Graf, zuständig für den Verkauf, Hanspeter Kreis, OK-Chef, Michel Barth, Präsident Gewerbe Bülach, und Christian Mühlethaler, Bülacher Stadtschreiber. Foto: PD

«Wir haben im OK gemerkt, dass die Gewerbler auf der Bremse stehen, was eine Beteiligung an der Büli-Mäss betrifft. Es ist schwierig, die Situation rund um Corona einzuschätzen», erklärt Hanspeter Kreis, OK-Chef der Büli-Mäss. «Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die Gewerbemesse um ein Jahr zu verschieben. Sie findet 2023 statt.» Andreas Graf, verantwortlich für den Verkauf der Standplätze, ergänzt: «Die Gewerbler hätten sich in diesen Tagen für eine Messe 2022 anmelden müssen. Durch die Verschiebung haben sie jetzt noch Zeit bis im nächsten Frühling. Das gibt den KMU mehr Sicherheit, um zu planen.»