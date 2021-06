Swiss mit neuer Premium Economy – Das gibt es in der «Edel-Eco» für 250 Franken mehr Die Swiss führt eine Premium-Economy-Klasse ein. Sie spekuliert auf spendablere Economy-Touristen – und hofft, dass nicht stattdessen die Geschäftsreisenden weniger ausgeben. Florian Schaer

Tamur Goudarzi Pour, der Kommerzchef der Swiss, sieht die Airline weiterhin als Premium-Carrier. Bild: Francisco Carrascosa

Die Swiss startet auf der Langstrecke mit der Premium Economy Class. Geplant war das schon vor der Pandemie. Doch erst am Montag hat die Airline, die zuletzt eher mit Entlassungen von sich reden gemacht hat, die neuen Komfort-Schalensitze vorgestellt. Sie will zeigen, dass man trotz Krise in die Premium-Marke investiert: Insgesamt 40 Millionen Franken kostet der Einbau der neuen Stühle; je 24 erhält jedes der zehn Boeing-777-Flugzeuge.

Noch fand die Pressepräsentation in einer Business-Lounge im Dock E statt; enthüllt wurde eine Art Ansichtsexemplar. Die von der Firma ZIM am Bodensee fabrizierten Sessel werden im Herbst in die Flieger eingebaut. Gegenüber der klassischen «Eco» gibt es für 250 bis 350 Franken Aufpreis pro Wegstrecke unter anderem mehr Sitzabstand, ein zweites Freigepäck und eine breitere Menüauswahl.