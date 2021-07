Analyse zu Rüstungsgesprächen in Genf - Das Gleichgewicht der Abschreckung ist fragil

Wollen unbedingt einen Atomkrieg verhindern: Der russische Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden in Genf (16. Juni 2021). Foto: Patrick Semansky (Keystone)

Ein Globus trennte die Präsidenten der einstigen Supermächte bei ihrem Gipfeltreffen in Genf Mitte Juni – eine subtile Erinnerung an die Verantwortung, die Joe Biden und Wladimir Putin tragen als Gebieter über die grössten Atomarsenale der Welt. War ihre erste Begegnung als Staatschefs in vielen Bereichen ein Austausch von Positionen, bekräftigten sie in einer gemeinsamen Erklärung, dass «ein Atomkrieg nicht gewonnen werden kann und niemals geführt werden darf».

Nun, sechs Wochen später, sollen Spitzendiplomaten diese von Ronald Reagan und Michail Gorbatschow 1985 ebenfalls in Genf geprägte Formel mit Leben erfüllen. Mit einem Treffen, natürlich in Genf, nahmen am Mittwoch die US-Vizeaussenministerin Wendy Sherman und ihr russischer Kollege Sergei Rjabkow den Dialog über strategische Stabilität auf, den ihre Präsidenten vereinbart haben. Die beiden sind Veteranen der Rüstungskontrolle und kennen einander auch persönlich sehr gut.