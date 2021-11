Zu Fuss von Hedingen ZH nach Bremgarten AG – Das Gotteshaus im Bachtobel Unser Wanderkolumnist läuft den Jonenbach und die Reuss entlang, vorbei an geschichtsträchtigen Kapellen. Thomas Widmer

Idyllisch versteckt sie sich im Jonental hinter mächtigen Kastanienbäumen: Die Wallfahrtskapelle Jonental. Foto: Thomas Widmer

Mein Grüppli und ich reisen per S-Bahn ins Säuliamt. In Hedingen steigen wir aus, durch den Dunst zeichnet sich der Alpenkranz ab. Zu Beginn halten wir auf den Weiler Zwillikon zu, den wir dann nur streifen, um gleich nach rechts zu drehen. Kurz bevor wir vom Kanton Zürich in den Aargau wechseln, treten wir ein ins Jonental.

Der Jonen in ihrem Sanfttobel abwärts zu folgen, ist kurzweilig, es gibt Brücklein, Nagelfluhaufschlüsse und vor dem Dorf Jonen einen Weiher. Aber so weit sind wir noch nicht. Zuvor setzt es eine Überraschung. Wir überqueren einen Steg und stehen vor einer verträumten Waldkapelle. Eine Legende erzählt, dass das Zürcher Volk im Bildersturm der Reformation ein Marienbild in die Jonen warf. Dort, wo es auf katholischem Boden angeschwemmt wurde, soll die Kapelle gebaut worden sein.

Ein Paradies für Frösche und Vögel

Bald erreichen wir das Dorf Jonen. Unser Bach strömt speditiv der Reuss zu. Sie ist auch unser Ziel. Als wir bei ihr anlangen, folgen wir ihr flussabwärts, die Felder sind riesig, die Landschaft weit. Bei der Brücke von Rottenschwil rasten wir auf Steinblöcken. Auf der anderen Seite liegt das Auengebiet Stilli Rüss, ein Paradies für Frösche und Vögel.

Über die gedeckte Holzbrücke Dominilochstäg geht es auf die andere Reussseite. Foto: Thomas Widmer

Dank der gedeckten Holzbrücke Dominilochstäg kommen wir wieder auf die Ostseite des Flusses. Gleich biegen wir vom Wanderweg ab und steigen auf einem guten Pfad im Wald auf.

Fromme Waldbrüder und traurige Jünger

Oben steht auf der Allmend von Zufikon die Emauskapelle. Eine Einsiedelei, in der bis 1912 fromme Waldbrüder lebten. Bei Emaus unweit von Jerusalem begegnete zwei traurigen Jüngern der wiederauferstandene Jesus.

Die Wanderung führt gegen Ende an der Reuss zum Obertor von Bremgarten, wieder einmal geniessen wir den Gang durch die Altstadt. Am Bahnhof sind wir uns einig, dass das eine leichte und doch abwechslungsreiche Route ist – grad richtig für den November.

Fehler gefunden?Jetzt melden.