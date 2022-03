Millionenbau in Lufingen – «Das grösste Bauprojekt der Gemeinde, das je an die Hand genommen wurde» Seit Dienstag wird beim Schulhaus Gsteig in Lufingen gebaut. Das bringt Einschränkungen für den Verkehr mit sich. Thomas Mathis Raisa Durandi (Foto)

Beim Spatenstich mit dabei war neben Gemeindepräsident Jürg Badertscher (Dritter von links) auch Schulpräsident Roger Wächter (Vierter von links). Foto: Raisa Durandi

Die Kosten von 9,6 Millionen Franken sorgten im Vorfeld für Diskussionsstoff, doch die Stimmberechtigten von Lufingen winkten das Projekt schliesslich an der Urne klar durch. Mit dem Spatenstich am Dienstagmorgen beginnt nun der Ausbau der Primarschulanlage Gsteig. In den kommenden Monaten entstehen auf dem Gelände insgesamt vier Schulzimmer, zwei Gruppenräume, eine Turnhalle und ein Pavillon. Das bietet Platz für rund hundert zusätzliche Schülerinnen und Schüler. Derzeit besuchen rund 240 Kinder in Lufingen die Schule.