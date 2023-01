«Apropos» – der tägliche Podcast – Das grösste Geheimnis der Schweizer Politik wird gelüftet Im Wahljahr 2023 müssen Parteien, Politikerinnen und Politiker erstmals offenlegen, wie viel Geld sie erhalten – und von wem. Was könnte das Transparenzgesetz zutage bringen? Philipp Loser als Host Markus Häfliger als Gast Mirja Gabathuler als Produzentin

Jahrelang hat die Schweiz sich dagegen gesperrt. Jahrelang wurde sie immer wieder dafür kritisiert. Nun passiert es doch: In diesem Jahr, dem Wahljahr, müssen Parteien und Kandidierende zum ersten Mal offenlegen, von wem und in welcher Höhe sie Gelder oder Spenden erhalten. Dahinter steht das Transparenzgesetz, das 2023 in Kraft tritt.

Doch diese Transparenz herzustellen, ist gar nicht so einfach. Woran liegt das? Und sind jetzt grosse Überraschungen zu erwarten? Das erklärt Bundeshausredaktor Markus Häfliger in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos». Gastgeber ist Philipp Loser.





Markus Häfliger ist Bundeshausredaktor und Reporter bei der Seite Drei. Mehr Infos @M_Haefliger Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler

