447-Zimmer-Komplex – Das grösste Hotel der Region wird ab Mai ein Radisson Der graue Block wurde im Frühling 2021 als Apartmenthotel Joyn eröffnet. Jetzt wechselt er den Besitzer und wird zum dritten Radisson des Unterlands.

Noch prangt an der Thurgauerstrasse 116 das Logo der «Joyn Serviced Apartments». Das dürfte bis im Mai ändern. Foto: Sabine Rock

Von den 447 Räumen im grössten Unterländer Hotel sind 343 für weit mehr gedacht als zum Übernachten Beim Joyn im Glattpark handelt es sich um ein Hotel mit sogenannten Serviced Apartments: möblierten Kleinwohnungen, die zwischen 21 und 49 Quadratmeter Wohnfläche bieten, samt Küchenzeile, Spülmaschine und Wasserkocher, sowie Dekorationselemente wie Bilder oder Vasen. Ein Angebot, das sich als Alternative zum traditionellen Hotelbetrieb insbesondere an Business-Leute richtet und zuweilen auch als «vorübergehende Bürolösung» vermarktet wird. Die übrigen 104 Zimmer sind dagegen klassische Hotelzimmer.

Eröffnung im Frühling

Mitten in der Corona-Zeit, im Frühling 2021, wurde der Mega-Klotz an der Thurgauerstrasse 116 im Glattpark eingeweiht und das Angebot in den Folgemonaten sukzessive ausgebaut. Doch nun, nach nur zwei Jahren, sollen bald andere Fahnen vor der Tür wehen. Das berichtet das Reisenewsportal «Travelnews» unter Berufung auf eine Mitteilung der Radisson Hotel Group (RHG). Letztere übernimmt demnach den Betrieb und will ihn im Mai 2023 neu eröffnen. Dann nämlich als «Radisson Hotel & Suites Zurich». Am bestehenden Angebot der Zimmer und Apartments dürfte sich nichts Grundsätzliches ändern. Auch das Ende 2022 eröffnete Restaurant Luigia im Erdgeschoss wird weiterbestehen.

Diese Piper PA-18 Super Cub ist an Stahlseilen im Innenhof des Apartmenthotels montiert worden. Ob sie unter Radisson die Aussicht bleiben wird, muss sich zeigen. Archivfoto: Sibylle Meier

Der Name Radisson ist im Unterland keineswegs unbekannt. Die Kette betreibt bereits das Radisson Hotel Zurich Airport an der Flughofstrasse in Rümlang (ehemals McDonald’s Hotel) und das Radisson Blu Hotel Zurich Airport am Flughafen selbst. Beide mit «normalen» Hotelzimmern.

Ab 2000 Franken pro Monat

Für den Moment sind die Apartments noch unter dem alten Namen Joyn zu buchen. Eine zufällig gewählte Beispielbuchung mit zwei Übernachtungen (20. bis 22. Mai) in einem Basic-Apartment (20 Quadratmeter) ist ab 250 Franken (Sparpreis) zu haben. Das Apartment «Studio » (bis 39 Quadratmeter) gibts für dieselben beiden Nächte ab 304 Franken. Als Maximum wird auf der Website eine Buchung über 90 Tage angegeben. Für die Dauer vom 1. April bis zum 30. Juni würden für das kleine «Basic» mindestens 5850 Franken fällig, was einem Monatstarif von 1950 Franken entspricht. Das «Studio» gibts drei Monate lang für 7938 Franken.

Wie sich die Preise unter Radisson verhalten, ist nicht zu erfahren – und einen Vergleich gibt es noch nicht, denn die Offensive im Glattpark stellt den Einstieg der RHG in den Markt der Serviced Apartments in der Schweiz dar.

Generell wird dem Markt dieses «Wohnens auf Zeit» insbesondere in Europa ein starkes Wachstum prophezeit. Man freue sich, «in das boomende Segment einzusteigen», lässt sich Max Gross von der RHG zitieren. Er figuriert innerhalb der Hotelgruppe als Vizepräsident der Abteilung Business Development DACH. Mit dem Vorhaben unterstreiche Radisson «erneut die Fähigkeit, Bestandshotels schnell und pragmatisch zu konvertieren». Das neue Glattpark-Radisson wird von der Firma Cycas Hospitality betrieben werden, die sich bislang vor allem in Grossbritannien einen Namen als Spezialist für Langzeithotels gemacht hatte.

