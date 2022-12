Umbau in Wallisellen – Das grosse Ausräumen im Doktorhaus Vom Stammtisch bis zum Kafirähmli: Alles muss raus. Bevor im neuen Jahr der Umbau startet, wird das traditionsreiche Walliseller Doktorhaus leer geräumt. Daniela Schenker

Das Küchenzubehör des Doktorhauses wird von der Köchin ins Zwischenlager transportiert. Foto: Balz Murer

Wer am Mittwochmorgen das Walliseller Doktorhaus betrat, traute den eigenen Augen nicht. Schier unvorstellbar, dass hier am Vorabend noch 60 Personen ein sechsgängiges Festmenü geniessen konnten. Das Galadinner war gleichzeitig für längere Zeit die letzte Mahlzeit, die im Riegelhaus am Kreisel serviert wurde. Im neuen Jahr startet dort ein grosser Umbau. Doch bevor die Handwerker richtig loslegen können, müssen Pächter Christian Haller und sein Team noch einmal kräftig zupacken.