Luxusobjekt Pool – Das grosse blaue Versprechen trotzt der Energiekrise Sorglosigkeit, Sex und ewig wolkenlose Tage: Bei aller Kritik steht der Pool weiterhin für die Sehnsucht nach Glamour. Eine kleine Kulturgeschichte. Anne Goebel

Luxusleben am Wasser: Slim Aarons hat seine legendäre Fotoserie «Poolside Gossip» 1970 in Palm Springs aufgenommen. Ein ganz harmloses Vergnügen ist das schon damals nicht gewesen, die Wüstenstadt Palm Springs ist auf importiertes Wasser angewiesen. Foto: Slim Aarons/Getty Images

Jennifer Lopez und Ben Affleck haben endlich geheiratet, und es gibt nur einen Ort, an dem sich eine Braut dieser Kategorie nach der Zeremonie (natürlich heimlich) und dem Honeymoon (natürlich Paris) wirkungsvoll von den Strapazen erholen kann: am Beckenrand. Prompte Vollzugsmeldung von «Vanity Fair»: «Jennifer Lopez lounging poolside in Capri.»