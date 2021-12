Blick in die Sterne – Das grosse Jahreshoroskop 2022 Astrologin Elke Maria Müller weiss, welche Sternzeichen im neuen Jahr einen Höhenflug erleben können – und für wen es wichtig ist, auf die innere Eingebung zu achten. Elke Maria Müller

Widder — Heilt alte Wunden

Der Widder ist ein Macher, kein Theoretiker. Auch, wenn es so scheint, als wäre bei ihm etwas spontan entstanden, geht seinen Aktionen meistens eine Art der «Schwangerschaft» voraus. Auch nächstes Jahr muss er zuerst etwas bereinigen, bevor er tatkräftig voranschreiten kann. Ab Mai bekommen März-Widder neue Impulse, alle anderen Widder verspüren im Juni einen starken Energieschub. Allerdings könnten sich in dieser Zeit auch alte seelische Verletzungen bemerkbar machen. Auch wenn so mancher Widder voller Überzeugung sagen wird: «Da gibt es nichts mehr zu verdauen.» Vor allem die vom 29. 3. bis 6. 4. Geborenen haben in diesem Jahr Gelegenheit, innere und äussere Wunden zu heilen. Chronische Beschwerden sollten nicht verdrängt werden.