Blocher vs. Cassis an SVP-Tagung – Das «halbe Albisgüetli» füllt sich Der Traditionsanlass der Zürcher SVP findet nach zwei Jahren wieder statt – mit Testzelt und 2G+. Einige Gäste konnten deshalb nicht kommen. Wir berichten laufend. Meinung Pascal Unternährer Dominique Meienberg (Fotos) UPDATE FOLGT

Nationalrat Mauro Tuena hat schon 50 Tombolalose gekauft, Verkäuferin ist Stephanie Gartenmann, Tochter des Parteisekretärs Werner Gartenmann.

Vieles scheint gleich wie in den früheren Jahren, die SVP-Mitglieder, prominent oder nicht prominent, trudeln im Schützenhaus auf dem Zürcher Albisgüetli ein. Doch auf den zweiten Blick ist einiges anders. Nach der Onlineversion mit Christoph Blocher und Guy Parmelin im letzten Jahr wurde die «Tagung», wie sie immer noch offiziell heisst, merklich abgespeckt. Statt 1300 Gästen lässt die Zürcher SVP im Schützenhaus nur etwa 700 zu. 1000 wären laut kantonaler Bewilligung möglich, doch müssten die vielen Helferinnen und Helfer plus Medienleute berücksichtigt werden, wie OK-Präsidentin Alexandra Pfister aus Uster erklärt. Nach dem «halben Bundesrat» Samuel Schmid folgt viele Jahre später also ein halbes Albisgüetli.