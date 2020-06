Reiten: Neuer Termin in Dielsdorf – Das Horse Park Masters wird zum Adventsturnier Am Freitag, dem 13. März, zwangen die verschärften Schutzmassnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie die Organisatoren des Horse Park Masters zum Abbruch der laufenden Veranstaltung. Anfang Dezember soll es zur Neuauflage kommen. Peter Weiss

Einer der prominentesten Teilnehmer in den letzten Prüfungen vor dem Turnierabbruch im März: Der Brite Alfie Bradstock, zweifacher Team-Europameister der Sparte Military. Foto: Anna Stuppia

Das Springturnier am Horse Park Masters in Dielsdorf, mit einem neuen Teilnehmerrekord gestartet, war in vollem Gange, als der Bundesrat im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie am Freitag, 13. März, die erlaubte Personenanzahl an Veranstaltungen auf 100 senkte. Der Entscheid bedeutete das schlagartige Aus für den gut besuchten Concours. Die OK-Präsidenten Fritz Pfändler und Gilles Ngovan mussten das Springen sowie die nachfolgend geplanten Dressurprüfungen schweren Herzens absagen. «Das hat uns sehr leidgetan für alle Teilnehmerinnen, unsere Partner und die Zuschauer – deshalb war uns schnell klar, dass wir die Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr nachholen möchten», erklären beide unisono.