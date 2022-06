US-Diabetiker stirbt aus Geldmangel – Das Insulin kostete ihn 1300 Dollar pro Monat Alec Smith-Holt war 26 Jahre alt. Er hatte Diabetes und konnte die Therapie nicht bezahlen. Über ein Land, in dem Medikamente so teuer sind, wie Pharmakonzerne es bestimmen. Astrid Viciano , Michael Catanzaro , Nana Fischer

Rechtfertigt der Herstellungsprozess von Insulin die teils hohen Preise? Forscher haben daran Zweifel. Foto: Fredrik von Erichsen (DPA)

Eine Sitzecke hat Nicole Smith-Holt in ihrem Garten eingerichtet, gleich neben der Stelle, an der die Asche ihres Sohnes begraben liegt. Dort schauen seine Freunde oft vorbei, um mit ihm zu sprechen, sich an ihn zu erinnern. Alec starb im Alter von 26 Jahren. Er litt an Typ-1-Diabetes, musste sich daher täglich Insulin spritzen. Er konnte sich die teure Therapie jedoch nicht mehr leisten, als er seine Krankenversicherung verlor. «Das ist schon fünf Jahre her, aber er fehlt mir noch immer, seine Stimme, seine Spässe, jeden Tag», sagt die 51-jährige Mutter aus Richfield, Minnesota.



Im Auto ihres Sohnes fand sie damals eine Rechnung über 1300 US-Dollar. So viel hätte Alec in einer Apotheke für seine Insulintherapie pro Monat zahlen müssen, doch blieben ihm in jenem Monat nur noch 1000 US-Dollar auf seinem Konto. Er fasste den lebensgefährlichen Entschluss, sich bis zu seiner nächsten Lohnauszahlung weniger Insulin zu spritzen, fand die Mutter später heraus. Drei Tage vor dem Zahltag fand man ihn tot in seiner Wohnung.