Interview zum Putsch in Burma

Der Militärcoup hat weltweit für Empörung gesorgt: Demonstrierende in der thailändischen Hauptstadt Bangkok.

Der Militärputsch in Burma hat international für Proteste und Kritik gesorgt. Christine Schraner Burgener ist UNO-Sonderbeauftragte für Burma. Sie will möglichst bald mit der Armeespitze sprechen – und hofft, dass die Opposition auf Strassenproteste verzichtet.

Das burmesische Militär hat sich an die Macht geputscht. Kam das für Sie überraschend?

Ich habe in den vergangenen Tagen damit gerechnet, dass es zu einem Putsch kommen könnte. In der vergangenen Woche hat Militärchef Min Aung Hlaing der Regierung ein Ultimatum gestellt. Er sprach von massivem Betrug bei den Wahlen im vergangenen November, der untersucht werden müsse. Sollte die Regierung keine Untersuchung zulassen, würde er als Hüter der Verfassung eingreifen. Es war eigentlich klar, dass er damit einen Staatsstreich meinte. Am vergangenen Wochenende war ich dann aber wieder optimistisch.