Richter und Anwältinnen besichtigen das rekonstruierte Wrack der Boeing 777 von Malaysia Airlines, das von prorussischen Separatisten 2014 über dem Osten der Ukraine abgeschossen wurde. Foto: Peter Dejong (Keystone)

Das Urteil gegen drei Verantwortliche für den Abschuss der Passagiermaschine mit der Kennzeichnung MH17 vor mehr als acht Jahren kommt spät. Der Chef der prorussischen Söldner, ein russischer Geheimdienstmann und ein lokaler Kommandant wurden in Abwesenheit zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Es ist eine späte Erinnerung an das Schicksal der 298 Menschen an Bord des Flugzeugs der Malaysia Airlines, deren Reise von Amsterdam nach Kuala Lumpur am 17. Juli 2014 über dem Osten der Ukraine ein brutales Ende nahm. Das Urteil kommt aber gerade rechtzeitig, um daran zu erinnern, dass Wladimir Putin seinen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine nicht erst vor neun Monaten begann.