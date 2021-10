Hotels für Spitzensportlerinnen und -sportler – Das ist der Kraftort der Bronze-Beachvolleyballerinnen Anouk Vergé-Dépré und Joana Heidrich erholen sich regelmässig im Deltapark Vitalresort am Thunersee. Die Olympiamedaillengewinnerinnen wissen genau, worauf es bei einem Hotel ankommt. Christoph Ammann

Die beiden Beachvolleyballerinnen Joana Heidrich (links) und Anouk Vergé-Dépré sind nach dem Ende der Saison regelmässig im Deltapark Vitalresort in Thun-Gwatt anzutreffen. Foto: Beat Mathys

Natürlich fallen die beiden Frauen auf in der Lobby des Deltapark Vitalresort in Thun-Gwatt. Anouk Vergé-Dépré misst 185 Zentimeter, Joana Heidrich übertrifft die Kollegin um fünf Zentimeter. Seit dem 6. August geniesst das Duo Bekanntheit weit über den Kreis eingefleischter Sportfans hinaus: Heidrich/Vergé-Dépré gewannen bei den Olympischen Spielen in Tokio die Bronzemedaille im Beachvolleyball. «Es ist ein angenehmes Gefühl, in der Öffentlichkeit vermehrt erkannt zu werden», sagen die Bernerin und die Zürcherin übereinstimmend, «aber man ist irgendwann auch wieder froh, Privatsphäre geniessen zu dürfen.»

Nach dem Ende der Beachvolleyballsaison stehen die Chancen gut, das kongeniale Duo vermehrt im Vierstern-Superior-Hotel am Thunersee anzutreffen – vorzugsweise im Spa im Seehaus. «Meist beginne ich den Aufenthalt dort mit einer Session im Innensolebad», sagt Joana Heidrich. «Das entspannt.» Weiter geht es mit Sauna und Dampfbad, und Anouk Vergé-Dépré verrät, dass sie im Winter zur Abkühlung schon mal in den sechs Celsius Grad kalten Thunersee steigt.

«Oase der Ruhe»

Die Beachvolleyballerinnen, 29 und 30 Jahre alt, benützen das Deltapark als Rückzugsort. «Eine Oase der Ruhe», urteilt Anouk. «Nach harten Trainings im Kraftraum und intensiven Technikschulungen ist das Deltapark ein guter Ort, um eine Trainingswoche in der Off-Season abzuschliessen.»

Joana Heidrich (rechts) und Anouk Vergé-Dépré dürfen die Infrastruktur des Deltapark nutzen, als Gegenleistung zeigen die beiden Spitzensportlerinnen das Hotel auf ihren Social-Media-Kanälen. Foto: Beat Mathys

Mirco Plozza, General Manager des Berner Oberländer Hotels, hat mit den beiden Spitzensportlerinnen einen Vertrag abgeschlossen und ein Aufenthaltskontingent vereinbart: Sie dürfen hier ausspannen, die Infrastruktur des Hauses benützen und Massagen geniessen. Im Gegenzug zeigen Anouk und Joana das Deltapark auf ihren Social-Media-Kanälen.

Das Trainingszentrum der Beachvolleyballerinnen befindet sich in Bern, Anouk wohnt in der Bundesstadt, Joana neu in Thun – kurze Wege ins Retreat am See sind garantiert. Manchmal benutzen sie im Landhaus auf dem Deltapark-Areal auch den gut ausgestatteten Kraftraum. «Nach meinen Bandscheibenproblemen 2018 kam ich für einige Tage zur Erholung ins Deltapark», erinnert sich Joana.

Joana Heidrich (links) und Anouk Vergé-Dépré beim Training im hoteleigenen Kraftraum. Foto: Beat Mathys

Die Hauenstein-Gruppe, die diverse Hotels und Restaurants rund um den Thunersee betreibt, übernahm 2008 die renovierungsbedürftigen Gebäude samt Umschwung. Der Komplex in Thun-Gwatt hatte zuvor als kirchliches Begegnungszentrum gedient. Hauenstein schuf ein neues Flaggschiff, errichtete das Deltapark-Hauptgebäude mit 78 Zimmern und verwandelte See- und Landhaus, zwei zeltförmige Gebäude, in eine 2000 Quadratmeter grosse Spa- und Fitnesswelt.

Fussballstars im Grand Resort Bad Ragaz Infos einblenden Die Liste der Fussballteams, die im Grand Resort Bad Ragaz SG weilten, ist lang und gespickt mit klingenden Namen: Liverpool, Borussia Dortmund, West Ham, Betis Sevilla, der FC St. Gallen, die Nationalmannschaften von Russland, Griechenland oder der Schweiz. «Wir haben uns in der Szene einen guten Namen erarbeitet», sagt Marco Zanolari, General Manager des Grand Resort. Die Ingredienzen für erfolgreiche Trainingscamps: ein weitläufiges Hotelgelände, das Fussballern und Staff genügend Rückzugsmöglichkeiten bietet, ein erstklassiges medizinisches Zentrum, ein grosszügiges Spa und last but not least in der Nachbarschaft ein Fussballplatz mit Zauberrasen. Das Grand Resort ist Sponsor des FC Bad Ragaz und hat mit den Amateurkickern vertraglich vereinbart, deren Heimstätte Rhi-Au für Trainings benützen zu dürfen. Den Normalbetrieb in den Luxushotels Quellenhof und Hof beeinträchtigen die Fussballteams nicht. «Im Gegenteil – die Kicker sind durchaus eine Attraktion für die anderen Gäste und eine Motivation für die Mitarbeitenden», sagt Zanolari. Das Grand Resort bietet neben Ferienambiance und Entspannung eine erstklassige medizinische Infrastruktur. Seit 2004 trägt diese das Label «Swiss Olympic Medical Center» und zieht auch Individualsportler an. Zuletzt begab sich Stan Wawrinka für die Rehabilitation unter die Fittiche des Teams von Dr. Christian Schlegel und Dr. Isabel Decurtins. Die frühere Tennisqueen Martina Hingis kommt ebenfalls regelmässig zur Erholung nach Bad Ragaz, die ehemalige Weltranglistenerste ist gleichzeitig auch Ambassadorin des Hauses. «Die Aufenthalte von Sportstars unterstreichen unsere Kompetenz im medizinischen Bereich», analysiert Hotelchef Zanolari, «von dieser Strahlkraft profitiert das ganze Resort.» resortragaz.ch

Das Deltapark beherbergt vier Restaurants und spielt dank einer grossen Seminar- und Meetinginfrastruktur in der obersten Liga der Schweizer Seminarhotels. «Ein Drittel der Gäste kommt für Konferenzen und Schulungen zu uns», sagt Mirco Plozza. Eine weitere historische Trouvaille mit Zeltdach auf dem Deltapark-Gelände ist das Waldhaus mit 19 Zimmern von etwas bescheidenerem Standard.

Momentan bleibt die Dépendance geschlossen. Bis Frühling 2022 soll der Entscheid über die zukünftige Nutzung gefallen sein.

Bald Hypnose und Yoga im Waldhaus?

Der idyllisch gelegene Deltapark will sich als Ort zum Runterfahren und Erholen positionieren, gerade auch für Freizeit- und Spitzensportler. Foto: Beat Mathys

«Ich könnte mir das Waldhaus als Wellnesstempel 3.0 mit neuartiger Ausrichtung vorstellen», erzählt Direktor Plozza. Programmoptionen wären etwa Yoga, Cranio Sacral, Hypnose und Meditation.

Vielleicht werden sich Anouk Vergé-Dépré und Joana Heidrich auch mal auf die Hypnoseliege betten, ein Ende der Zusammenarbeit mit dem Deltapark ist nicht in Sicht. «Sie stärkt unser Image, wir wollen uns als Kompetenzzentrum der Gesundheitsförderung, als Ort zum Runterfahren und Erholen positionieren, gerade auch für Freizeitsportler», sagt Mirco Plozza. Das Deltapark bietet zudem Arrangements an, die nicht nur Unterkunft, Essen und Benutzung von Sportgeräten, Wellness und Fitness beinhalten, sondern auch Beratung und Unterstützung eines Personal Trainers.

«Unsere Nische bleibt aber Prävention, nicht Rehabilitation», sagt der Hotelboss.

Wenn die grossen Turniere auf der ganzen Welt stattfinden, trifft man Anouk und Joana nicht im Hotel, und für längere Trainingslager im Winter reisen sie vorzugsweise nach Teneriffa. Pro Jahr sind sie 15 bis 20 Wochen unterwegs – und lernen dabei auch das eine oder andere Hotel kennen.

Welche Anforderungen stellt das Bronzeduo an die Unterkünfte? «Sauberkeit und freundliches Personal», sagen die beiden. «Und die Betten sollten genug lang, breit und keinesfalls durchgelegen sein», merkt Joana an. Mit den berühmt-berüchtigten Kartonliegen im olympischen Dorf von Tokio hatten weder Anouk noch Joana Probleme. «Das Verlängerungsstück brauchten wir nicht», schmunzelt Anouk, «das Bett war ein wenig hart, aber sonst in Ordnung.»

Deltapark Vitalresort, Thun-Gwatt, DZ mit Frühstück ab 300 Fr., www.deltapark.ch

Christoph Ammann ist Teamleiter Reisen und schreibt seit 35 Jahren über Tourismus. Seit 2011 ist er blind. Seine Lieblingsdisziplinen sind Portraits, Reportagen und Interviews. Neben Destinationen in Nah und Fern interessiert sich Ammann vor allem die Hotellerie mit all ihren Facetten.

