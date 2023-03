Drahtseilakt für Colm Kelleher – Das ist der mächtigste Banker der Schweiz Mit der Übernahme der Credit Suisse gewinnt der Wallstreet-Veteran Colm Kelleher an Einfluss. Der Präsident der UBS gilt als krisenerprobt, kompromisslos, aber auch loyal. Beatrice Bösiger

UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher: «Für die Aktionäre der UBS ist die Übernahme attraktiv.» Foto: Gaetan Bally (Keystone)

An diese Tage wird sich Kelleher sein Leben lang erinnern. Doch eigentlich kamen die Übernahmeverhandlungen mit der Credit Suisse für ihn zur Unzeit. UBS-Präsident Colm Kelleher hatte sein Wochenende bereits verplant. Statt Arbeiten wäre Unterhaltung angesagt gewesen: Als gebürtiger Ire wollte er am Freitag eigentlich den St. Patrick’s Day feiern. Tags darauf hätte er sich das Rugbyspiel Irland gegen England in einem Zürcher Pub anschauen wollen, schreibt die «Financial Times».



Schliesslich reichte es gerade zu einem einzigen Pint Guinness im James-Joyce-Pub im Zürcher Niederdorf. Den souveränen Sieg des irischen Teams gegen England im «Six Nations»-Turnier konnte Kelleher nicht mitfeiern.