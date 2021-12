Kein Stadion-Zutritt mehr für Getestete? – Das ist die bislang schwierigste Corona-Frage 2G statt 3G? Mindestens zwei Eishockey-Clubs überlegen sich konkret, nur noch Geimpfte und Genesene ins Stadion zu lassen. Kristian Kapp

Die Fankurve in Freiburg: Gilt bei Gottéron schon bald das 2G-Prinzip? Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Ist Fribourg-Gottéron nicht bloss sportlicher Leader der National League, sondern bald auch Pionier in der Coronapolitik im Schweizer Eishockey? Gottérons Präsident Hubert Waeber denkt seit Freitag laut darüber nach, freiwillig das 2G-Prinzip in der BCF-Arena einzuführen. Denn: Wenn nur noch Geimpfte und Genesene ins Stadion dürfen, müssten die Fans gemäss Bundesrats-Entscheid vom Freitag im Stadion keine Masken mehr tragen. Mit dem bisher angewandten 3G-Prinzip müsste in den Hallen ja neuerdings wieder ein Mundschutz getragen werden.

Wie die «Freiburger Nachrichten» schreiben, führte Gottéron am Freitagabend vor dem ausverkauften Zähringer-Derby gegen Bern eine spontane Umfrage unter seinen Fans durch, um zu erfahren, wie viele Getestete unter seinen Matchbesuchern sind, ergo, wie viele von ihnen mit 2G nicht mehr kommen würden. Waeber denkt zudem einen Schritt weiter: Mit 3G kommen vielleicht mehr Leute, wird dafür aber weniger konsumiert, da die Stehplatz-Fans gemäss neuen Regeln gar nichts mehr essen und trinken dürften. Konsumiert werden darf nur noch sitzend. Mit 2G gäbe es möglicherweise aber generell weniger Umsatz, wenn deutlich weniger Leute an die Spiele kämen.

Mit welchem Entscheid wirbelt man weniger Staub auf? Welcher Entscheid ist finanziell besser? Welcher ist moralisch vertretbarer?

Waeber sagt aber auch offen: «Persönlich bin ich für eine 2G-Regelung.» So offensiv kommuniziert wie in Freiburg wird sonst nirgendwo. In Davos immerhin überlegt man sich ebenfalls die Variante 2G im Stadion, vor allem für den Spengler-Cup. In Bern, Rapperswil-Jona, Zürich und Zug zum Beispiel stehen vorerst interne Diskussionen an, in denen man Vor- und Nachteile aller möglichen Optionen abwägen will.

Es ist zweifellos eine heikle Frage. Denn ob 3G oder 2G – so oder so wird man einen Teil der eigenen Zuschauer verärgern: mit 3G jene Geimpften, die gerne ohne Maske ans Spiel möchten, mit 2G die nicht genesenen Ungeimpften, die ganz ausgeschlossen werden. Mit welchem Entscheid wirbelt man weniger Staub auf? Welcher Entscheid ist finanziell besser? Welcher ist moralisch vertretbarer? Solche und andere Fragen werden in den kommenden Tagen heiss diskutiert werden.

Noch bleibt ein wenig Zeit: Ausser Rapperswil-Jona, Ambri-Piotta (beide schon am Dienstag) und Servette (Donnerstag) haben alle zehn weitere Clubs frühestens nächsten Freitag das nächste Heimspiel auf dem Programm. Und bei der ganzen Diskussion darf eines nicht vergessen werden: Sorgt die neue Corona-Variante Omikron für schärfere Massnahmen, könnten die Eishockey-Clubs vor ganzen anderen Problemen stehen.

Kristian Kapp ist Sportredaktor bei Tamedia. Mehr Infos @K_Krisztian_

