Entscheid zur Glattalbahn – «Das ist ein Schlag ins Gesicht von Kloten» Die Planung für die Glattalbahn ist in vollem Gang, aber die Finanzierung ist plötzlich unsicher. Bei Klotens Stadtpräsident herrscht absolutes Unverständnis. Thomas Mathis

Hier im Stadtzentrum von Kloten soll die Glattalbahn dereinst auf der heutigen Geerenstrasse am Altbach entlangfahren. Visualisierung: PD / Architron GmbH

Was der Kanton Zürich am späten Freitagnachmittag mitteilt, ist eine Überraschung für die Beteiligten. Derzeit wird intensiv an der Planung für die Verlängerung der Glattalbahn gearbeitet. Noch im April hat der Bundesrat entschieden, dass die Tramlinie vom Flughafen durch das Klotener Stadtzentrum bis ins Steinackerquartier erweitert werden darf. Nun kommt der Dämpfer: Der Bundesrat will die Verlängerung vorerst nicht mitfinanzieren.