Leerkündigungen in Bassersdorf – «Das ist eine Katastrophe, gerade für ältere Mieter» Der Druck auf die Bewohner günstiger Mietobjekte nimmt zu. Walter Angst vom Mieterverband beobachtet auch im Glattal vermehrt «unsoziale» Leerkündigungen. Christian Wüthrich

28 Mietparteien in zwei Wohnblöcken (rot) an der Schatzackerstrasse in Bassersdorf haben eine Kündigung erhalten. Bewohnerinnen und Bewohner zweier weiterer Blöcke (gelb) derselben Genossenschaft sind davon nicht betroffen. Foto: Google Maps

Die Kündigung kam überraschend. Nach 44 Jahren in derselben Wohnung müssen Hans-Peter und Ursula Müller ausziehen. Ihre Vermieterin, die Baugenossenschaft Zentralstrasse Zürich (BGZ), hat ihnen am letzten Freitag im Juni schriftlich mitgeteilt, dass sie ihre Wohnung an der Schatzackerstrasse in Bassersdorf verlassen müssen. Das pensionierte Ehepaar muss demnach bis spätestens Ende März 2022 draussen sein.

«Ich möchte nicht weg von hier.» Hans-Peter Müller, Mieter Bassersdorf

«Es war ein Riesenschock für uns», sagt Hans-Peter Müller und fügt an: «Das tut weh.» Er ist 79 Jahre alt – seine Frau sei 80. Sie hätten gehofft, an diesem Ort bleiben zu können. Hier haben sie ihre beiden Kinder grossgezogen und fühlten sich wohl in der Siedlung. Nun befürchten sie, in der Gemeinde keine neue Bleibe mehr zu finden. «Ich bin hier verwurzelt, bin Mitglied im Fasnachtskomitee und inzwischen sogar Bürger von Bassersdorf geworden», sagt der gebürtige Berner. «Ich möchte nicht weg von hier», sagt der Senior im Wissen, dass es schwer werden dürfte, eine vergleichbare Wohnung zu finden im ähnlichen Preissegment.