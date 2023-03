1985 gabs ein klares Nein – Das jahrzehntelange Ringen um die Umfahrung Eglisau Nachdem die Stimmbevölkerung vor knapp vierzig Jahren das 67-Millionen-Projekt abgelehnt hatte, kam die Umfahrung Eglisau nicht vorwärts – trotz Petitionen und Vorstössen. Thomas Mathis

Auf der Rheinbrücke in Eglisau kam es 2008 zu einer friedlichen Demonstration. Archivfoto: David Baer

Die Umfahrung Eglisau bringe vor allem die dringend nötige Entlastung des Städtchens und seiner Wohngebiete vom Durchgangsverkehr. In jahrelangen Studien seien zahlreiche Varianten verglichen worden. So steht es in der Broschüre für die Abstimmung über die Umfahrung Eglisau im März 1985. Beide Aussagen gelten auch knapp vierzig Jahre später noch unverändert – nur ist die Entlastung noch dringender geworden. Mit den Plänen für eine Mega-Umleitung während der Sanierung der Ortsdurchfahrt ist die fehlende Umfahrung einmal mehr in den Fokus gerückt.