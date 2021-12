Start des Weltraumteleskops - «Das James Webb hat das Zeug, eine ganze Generation zu inspirieren»

Ich bin nervös. Aber weniger wegen des wie immer etwas heiklen Starts, sondern viel mehr aufgrund dessen, was in den Wochen und Monaten danach kommt.

Sie denken an die Entfaltung des in die Rakete gezwängten Teleskops?

Ja. Der zusammengefaltete, mehrschichtige Sonnenschutz wird auf die Grösse eines Tennisplatzes aufgezogen, das Teleskop in einem mehrstufigen Prozess auseinandergeklappt. Zwar hat man das ganze Teleskop in einer Vakuumkammer abgekühlt und unter weltraumähnlichen Bedingungen getestet. Aber so eine Tieftemperaturkonstruktion für den Weltraum ist immer heikel. Vor allem können wir die im Weltraum herrschende Schwerelosigkeit auf der Erde nicht nachahmen. Daher habe ich etwas Bauchweh in Bezug darauf, ob sich trotz vieler Tests zum Beispiel die fünf dünnen Membranen des Sonnenschilds so aufspannen lassen, wie wir uns das vorstellen.