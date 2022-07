«Donnschtig-Jass» im Unterland – Das Jassen liegt ihr im Blut Die SRF-Sendung «Donnschtig-Jass» kommt am 11. August nach Bassersdorf oder Kloten. Die zwölfjährige Anina Burri will für Kloten die Ausscheidung gewinnen. Martina Macias

Anina Burri vertritt die Stadt Kloten beim «Donnschtig-Jass» vom 4. August im Kanton Schwyz. Foto: Sibylle Meier

Ob der beliebte «Donnschtig-Jass» am 11. August nach Bassersdorf oder Kloten kommt, wird sich erst eine Woche zuvor klären. Am 4. August treffen die beiden Unterländer Delegationen in der Sendung aus Ober- oder Unteriberg im Kanton Schwyz aufeinander. Für Bassersdorf spielen fünf Personen: Matthias Heusser, Christian Hofmann, Doris Meier, Nicolas Mohn und Ursula Walther (Siegerin der Quali-Runde). Das Klotener Team besteht aus Anina Burri, Peter Fischer, Walter Isler, Peter Lichtensteiger (Sieger der Quali-Runde), Sonja Studer und Fabian Sutter.