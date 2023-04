Besuch in Zürcher Küchen – Das Kantonale Labor beanstandet 20 Prozent der Proben in Restaurants Mit Maden befallene Pilze oder schädliche Bartpflegemittel. Das Kantonale Labor hat über 8000 Betriebe untersucht und zum Teil gravierende Mängel festgestellt.

Die Proben aus den Restaurantküchen werden im Kantonalen Labor untersucht. (Symbolbild) Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Das Kantonale Labor Zürich hat im vergangenen Jahr über 20’000 Proben aus Restaurantküchen, Solarien, Bars oder Zügen auf Bakterien untersucht. Bei 10 Prozent davon hatte das Labor etwas zu beanstanden. Negativ aufgefallen sind unter anderem mit Maden befallene Pilze und schädliche Bartpflegemittel.

Von zehn Bartpflegemitteln waren sechs mangelhaft, wie das Kantonale Labor in seinem am Dienstag publizierten Jahresbericht schrieb. Die Öle und Aftershaves erhielten einen verbotenen Duftstoff. Wer seinen Bart damit pflegt, riskiert Schwellungen oder Bläschen, heisst es im Bericht.

Unschön auch, was gewisse tiefgekühlte Pilzproben enthielten. Vier von zehn waren mangelhaft: sie wiesen «übermässigen Befall durch Insektenlarven» auf. Sechs bis zehn Prozent wären dabei sogar noch gesetzlich erlaubt.

Ein Fünftel schlechte Proben in Beizen

2022 hat das Labor 3837 Proben aus Restaurantküchen untersucht. Rund 20 Prozent wurden wegen Richtwertüberschreitungen beanstandet. Das heisse aber nicht, dass ein Fünftel der Küchen hygienisch ungenügend sei. «Die hohe Trefferquote ist Ausdruck einer gezielten Auswahl von problematischen Betrieben», heisst es im Bericht.

Wer negativ auffällt, muss also mit weiteren Kontrollen rechnen. 20 Prozent der 500 Betriebe wurden nachkontrolliert. Die meisten behoben die Mängel. Das Lebensmittelinspektorat musste aber bei einem Prozent der Beizen wegen wiederholter Mängel eingeschaltet werden. Die häufigste Beanstandung in den Beizen war der Fund von Darmbakterien in den Proben. Dies könnte auf Fehler bei der Herstellung hinweisen, schreibt das Labor.

2022 hat das Kantonale Labor insgesamt 8301 Inspektionen durchgeführt. Von 21'520 Proben fielen dabei 10 Prozent negativ auf.

