«Apropos» - der tägliche Podcast – Das Katar-Dilemma Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Vergabe der Fussball-WM nach Katar. Wie geht man als Fan damit um? Antworten in «Apropos». Florian Raz als Gast , Philipp Loser als Host

Die Arbeitsbedingungen der Bauarbeiter in Katar werden von Menschenrechtsorganisationen angeprangert. Im Bild: ein neues Stadion in Doha. Foto: Keystone

Der Sieg war deutlich, die Freude gross: Die Schweiz darf an die Fussball-Weltmeisterschaft! Diese findet nächsten Winter in Katar statt und steht seit der Vergabe durch die Fifa in der Kritik. Menschenrechtsorganisationen prangern u.a. die Arbeitsbedingungen der Bauarbeiter in Katar an, verschiedene Organisationen verlangen einen Boykott der WM.

Wie kam es dazu, dass die Weltmeisterschaft in einem Golfstaat stattfindet? Wie verändert das Geld aus Katar den internationalen Fussball? Und wie geht man als Fan damit um, dass die romantische Idee des Sports mehr und mehr verschwindet?

Das sind Fragen, die in der aktuellen Folge von «Apropos» behandelt werden. Zu Gast ist Florian Raz, Sportredaktor und Host des Fussball-Podcasts «Dritte Halbzeit». Gastgeber ist Philipp Loser.

Florian Raz schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

