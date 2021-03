8 Ansätze zum Handeln – Das können Männer tun, damit sich Frauen sicher fühlen Frauen können sich im öffentlichen Raum nicht gleich selbstbestimmt bewegen wie Männer. Diese stehen in der Verantwortung, dass sich daran etwas ändert. Zwei Fachleute zeigen mögliche Lösungen auf. Martin Fischer

«Echte Männer sind keine Vergewaltiger»: Ein Mann mit Statementjacke unterwegs in London. Foto: Keystone

«Text me when you get home» – «Schreib mir, wenn du zu Hause bist».

Es sind sechs Wörter, die deutlich machen, dass Frauen sich unterwegs oft nicht sicher fühlen. Und diese sechs Wörter befeuern – mit einem Hashtag versehen – in den sozialen Medien gerade die Debatte um Ängste und Übergriffe, denen Frauen im Alltag ausgesetzt sind. Auf Twitter und Instagram wurden in den vergangenen Tagen Tausende Beiträge mit #TextMeWhenYouGetHome geteilt.

Dabei wird vermehrt von Männern eingefordert, Verantwortung in der Sache zu übernehmen. Denn, ohne alle Männer unter Generalverdacht zu stellen, Tatsache ist: Die Täter sind allermeistens männlich, wenn Frauen Gewalt erleben. Das wiederum schürt die Angst vor ihnen.