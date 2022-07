Am Flughafen Zürich – Das Kofferproblem wird sich weiter verschärfen Aktuell stehen am Flughafen Zürich rund 125 Gepäckwagen mit gestrandeten Koffern. Mit den nun bevorstehenden Sommerferien wird die Lage noch kritischer. Flavio Zwahlen

Swissport schlägt Alarm: Der Gepäckrückstau am Flughafen Zürich verschärft sich von Tag zu Tag. Nathalie Berchtold, Mediensprecherin des Unternehmens, sagt: «Aktuell sind rund 100 Gepäckwagen mit lokalem und rund 25 Wagen mit Transitgepäck vom Rückstau betroffen.» Und das, obwohl in der Nacht von Donnerstag auf Freitag rund 100 Gepäckwagen mit Transitgepäck verarbeitet werden konnten. «Da täglich neues Gepäck hinzukommt, welches von Flughäfen im Ausland nachgeschickt wird, arbeiten unsere Mitarbeitenden wenn immer möglich in Nachtschichten, um dieses abzuarbeiten und möglichst rasch an die Passagiere nachzusenden», führt Berchtold weiter aus.