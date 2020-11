Steuerfüsse im Corona-Jahr – Zürcher Steuern 2021 – wo sie fallen, wo sie steigen Die Covid-Pandemie wirbelt den Fiskus in den Kantonsgemeinden fürs kommende Jahr durcheinander. Das sind die Erhöher, die Senker und die Stabilen – und eine Stadt wird plötzlich bedürftig. Pascal Unternährer

Die fetten Jahre sind vorbei, lasst uns jetzt vorsichtig sein. So lässt sich die neue Grundhaltung der Finanzverantwortlichen in den Zürcher Städten und Gemeinden zusammenfassen.

In den letzten beiden Jahren hatten insgesamt nur 24 Gemeinden die Steuern erhöht, aber 56 den Steuerfuss gesenkt, 12 davon sogar gleich zweimal hintereinander.

Trend nach oben

Nun zeichnet sich eine gegenteilige Bewegung ab. Der «Tages-Anzeiger» hat die Steuerfussanträge von rund 100 der 162 Gemeinden in Erfahrung gebracht, unter ihnen die 40 grössten. Das Resultat: 14 wollen rauf mit den Steuern, 8 wollen runter – unter ihnen eine Gemeinde, die den Steuerfuss schon 2019 und 2020 reduziert hat: Rheinau. Auffallend ist, dass vor allem grössere Gemeinden mehr von ihren Steuerzahlern wollen. Die Steuersenker sind eher Dörfer. Die Erhebung zeigt aber vor allem, dass die allermeisten Gemeinden abwarten und die Steuern stabil halten.

In vielen Anträgen der Exekutiven an die Parlamente und Bürgerversammlungen steht, dass die unsichere Corona-Situation sie veranlasst habe, zurückhaltend zu planen und abzuwarten. Etliche budgetieren dabei Defizite, tasten den Steuerfuss nicht an, weil sie die Haushalte und das Gewerbe in Krisenzeiten nicht zusätzlich belasten wollen.

«Die Reserven sind ja für Krisensituationen gedacht.» Heinz Montanari, kantonales Gemeindeamt

Die Startsituation ist meist nicht schlecht. Heinz Montanari vom kantonalen Gemeindeamt bezeichnet die Ausgangslage der Gemeinden für die finanzielle Bewältigung der Corona-Krise als «robust». Viele konnten in den üppigen vergangenen Jahren Eigenkapital äufnen. «Die Reserven sind ja für Krisensituationen gedacht», sagt der Finanzfachmann.

Im Jahr 2021 erwartet er «erste Spuren» der Krise, aber keine grösseren Verwerfungen. Probleme könnten in den Folgejahren auftreten, wenn die Arbeitslosenzahlen steigen und die Anzahl Sozialhilfefälle zunimmt. Deshalb sei entscheidend, ob die Krise noch länger andauert. Dass sich die Steuerfüsse nicht flächendeckend bewegen dürften, bezeichnet er als politische Antwort auf die Krise: «Man will Stabilität und Berechenbarkeit demonstrieren.»

Die Städte und Gemeinden lassen sich in verschiedene Kategorien unterteilen:

Die Steuererhöher

Zu den zahlreichen Gemeinden, welche den Steuerfuss erhöhen möchten, gehört auch Eglisau.

Das prominenteste Beispiel ist Winterthur. Der Stadtrat wollte den Steuerfuss um satte 7 Prozent erhöhen. Das goutierte das Parlament aber gar nicht und hat Budget samt Steuerfussantrag zurückgewiesen. Akzeptieren will es höchstens eine Erhöhung um 3 Prozent. Die Nachbargemeinde Seuzach, die vor vier Jahren noch einen Steuerfuss von 84 Prozent hatte, will nun für 2021 auf 106 Prozent rauf, was gegenüber heute +5 bedeutet. Bassersdorf und Pfäffikon wollen die Steuern genauso um 5 Prozent erhöhen wie Wädenswil. Eglisau steigert um 4 Prozent. Der Stadtrat von Schlieren will die vergangenes Jahr vom Parlament durchgeboxte 3-Prozent-Senkung wieder rückgängig machen, da die Schulden explodieren. Das ebenfalls stark verschuldete Bubikon will abermals 3 Prozent rauf, nachdem es bereits 2018 und 2019 je um 5 Prozent erhöhte. Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) der Oberländer Gemeinde verlangt sogar einen um 6 Prozent höheren Steuerfuss. Wiesendangen visiert einen um 2 Prozent höheren Steuerfuss an, bleibt aber mit 92 Prozent eine günstige Gemeinde.

Steuererhöhung wegen Schulen

Die Steuerzahlerinnen einiger Gemeinden müssen voraussichtlich tiefer ins Portemonnaie greifen, weil die Schulen mehr Geld brauchen. Zu ihnen gehören Dietlikon (+6), das dennoch ein Riesendefizit budgetiert, Turbenthal (+4), Weiningen, Oetwil an der Limmat und Unterengstringen (je +2).

Die Steuersenker

Sie sind die Ausnahmen im Kanton: Gemeinden wie Rheinau, welche die Steuern senken.



Neben Rheinau (-4) will auch Rifferswil den Steuerfuss senken. Das malerische Dorf im Säuliamt hat einige Turbulenzen hinter sich. 2016 erhöhte es den Steuerfuss um rekordhohe 22 Prozent, vergangenes Jahr ging es aber ebenfalls 3 Prozent runter. Erlenbach und Truttikon streben eine 2-Prozent-Senkung an, Dinhard hat sie schon beschlossen. Geroldswil gleicht eine 2-prozentige Steuererhöhung der Sekundarschulgemeinde mit einer Senkung des Steuerfusses der politischen Gemeinde um 3 Prozent mehr als aus. Maschwanden und Wila gehören zu den ärmsten Gemeinden mit den höchsten Steuerfüssen und erhalten trotz Senkung um 1 Prozent (auf 129 Prozent) Zugang zum kantonalen Rettungstopf namens Isola.

Die Stabilen

Wie erwähnt werden die meisten Gemeinwesen ihren Steuerfuss nicht anfassen. Zu ihnen gehören die Städte Zürich, Uster, Dübendorf, Dietikon, Wetzikon, Horgen und Bülach. Einige von diesen Städten planen aber ein stattliches Defizit. Zürich budgetiert ein Minus von 98 Millionen Franken, Uster eines von 10, Dietikon gar eines von 15 Millionen. Bülach deklariert 5 von 7 Defizitmillionen als Corona-bedingt. Dübendorf wiederum plant mit einem Überschuss von 2 Millionen.

Bei 100 Prozent bleibt auch der kantonale Steuerfuss, der nur alle zwei Jahre neu festgelegt wird.

Die Steuerparadiese

Das Zürcher Steuerparadies schlechthin wird die stadtnahe Seegemeinde Kilchberg bleiben, die 72 Prozent verlangt. Sie wird aller Voraussicht nach auch nicht von der Nachbargemeinde Rüschlikon (73 Prozent) oder von Neerach und Winkel (je 76) sowie Küsnacht unterboten, dessen Gemeinderat bei 77 Prozent bleiben will. Einen Schritt möchte aber die Küsnachter RPK machen, welche eine Steuerfusssenkung von 2 Prozent verlangt.

Die Flughafengemeinden

Mit hohen Defiziten planen nicht überraschend Kloten (20 Millionen), Opfikon (14) und Rümlang (3), die alle stark von der nun darbenden Flugindustrie abhängen. Kloten rechnet mit einem Einbruch der Firmensteuern um fast 50 Prozent, was eindrückliche 56 Millionen ausmacht. Trotzdem bleibt der Steuerfuss unangetastet. «Wir wollen die Steuerzahler und Firmen nicht zusätzlich belasten», sagt Finanz-Stadtrat Mark Wisskirchen (EVP). Und: «Wir bleiben zuversichtlich.»

Von der Geber- zur Nehmergemeinde

Dass das Klotener Defizit nicht höher ausfällt, hat mit dem Finanzausgleich zu tun. Städte wie Opfikon oder Kloten waren bis anhin Gebergemeinden. Ihre Steuerkraft lag deutlich über dem kantonalen Mittel, weshalb sie kräftig in den Ausgleichstopf zugunsten der ärmeren Gemeinden einzahlten.

Kloten zum Beispiel müsste nächstes Jahr 27 Millionen einzahlen, weil die Berechnung auf den Zahlen von 2019 basieren. Die Flughafenstadt plant nun aber umgekehrt mit 5 Millionen Einnahmen aus dem Topf. Sie wird also plötzlich zur Nehmergemeinde. «Das ist der Mechanismus des Finanzausgleichs», kommentiert Montanari vom Gemeindeamt und erklärt ein weiteres mögliches Szenario.

Warum reiche Gemeinden noch mehr zahlen dürften

Reiche Gemeinden dürften trotz Krise künftig noch mehr in den Ausgleichstopf zahlen. Die Stadt Zürich etwa, die stark vom Finanzsektor abhängt, oder Gemeinden wie Küsnacht, wo die Manager leben, spüren die Krise bei den Steuereinnahmen eventuell weniger, da ihre Branchen weniger unter Corona leiden.

Sinkt nun das kantonale Mittel der Steuerkraft – was erwartet wird–, steigt die Differenz zu den stabilen reichen Gemeinden. Folglich müssen sie mehr einzahlen. Küsnacht musste im laufenden Jahr 102 Millionen einzahlen. Für 2021 sind fast 118 Millionen berechnet worden – und das noch vor dem Corona-Effekt.

Der Kanton hat den Gemeinden im Mai empfohlen, mit 6,5 Prozent weniger Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen zu rechnen. «Inzwischen gehen wir von einer etwas kleineren Zahl aus», sagt Montanari. Bei den Einnahmen von Firmen gabs keine prozentuale Empfehlung. Die Unterschiede je nach vorherrschender Branche sind riesig, wie die Beispiele Zürich und Kloten zeigen.