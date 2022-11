Notszenario für Strommangel – Das Kraftwerk, das die Schweiz vor dem Blackout retten soll Unter Hochdruck baut General Electric in Birr für den Bund ein mit Öl und Gas betriebenes Reservekraftwerk. Aber braucht es das überhaupt noch? Edgar Schuler

Arbeiter installieren die Turbine eines Reservekraftwerks auf dem Areal von General Electric in Birr (24. November 2022). Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Es ist eine gigantische Baustelle. Vor der Fabrikationshalle von General Electric in Birr AG entsteht auf einer lang gezogenen Fläche – so gross wie anderthalb Fussballfelder – das vom Bund geplante Reservekraftwerk. Im Februar soll es bereitstehen, um bei einem Stromengpass in der Schweiz mit seinen 250 Megawatt Leistung einen Blackout zu verhindern.